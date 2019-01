Friedensgebet befasst sich mit Erkenntnis aus Bildern

Mit der beschränkten Erkenntnis der Wirklichkeit aus Bildern hat sich das ökumenische Friedensgebet im Jugendraum der evangelischen Kirche am Sonntag befasst. Die christlichen Kirchen richteten den Blick auf die Liebe als Grundlage ganzheitlicher Sicht.

An die Wand projizierte Ausschnitte von Bildern regten zum Erraten fotografierter Objekte an. Die meisten der 25 Besucher der Veranstaltung erkannten an Details die evangelische Stadtkirche, die islamische Moschee, den Ehinger Weltladen, die katholische St. Blasius-Kirche und am Ende Pfarrerin Susanne Richter und Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn. Die beiden Theologinnen sowie die Kirchengemeinderätinnen Ursula Mittag und Andrea Schilling erschlossen die Möglichkeit, aus Bildern auf ganzheitliche Erkenntnis der Wirklichkeit zu schließen. „Unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören“, zitierte Ursula Mittag den ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther.

„Bilder erschließen Welten“, sagte Ulrike Krezdorn im Hinblick auf die Möglichkeit, der Wirklichkeit Stück für Stück näher zu kommen und sich den Blick Gottes auf das große Ganze anzueignen.

Die von Kantor Christoph Mehner am Klavier begleiteten Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch vertieften die von den Gemeindevertreterinnen geäußerten Gedanken. Das Buch gilt als Schritt in der ökumenischen Verbundenheit aller Kirchen. „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Ängste, für die Sorgen, für das Leben heut’ und morgen“, lautete einer der gesungenen und meditierten Texte.

„Gott schaut heilsam auf die Welt und fügt bruchstückhafte Erkenntnis zum Ganzen“, fasste Susanne Richter das Friedensgebet zusammen und richtete den Blick auch auf das Erinnern an gewaltsame Vernichtung von Leben in Konzentrationslagern.