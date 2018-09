Freundeskreis Migranten feiert 25 Jahre

„Wir haben 25 Jahre lang das Möglichste getan, um den Migranten das Leben angenehm zu machen.“ So hat Rainer Lingg vom Ehinger Freundeskreis Migranten bei der Feierstunde zum Jubiläum die gemeinsame Arbeit in einem Satz umschrieben. Was alles dazu gehört, wie die Schülernachhilfe von Kindern, ein Möbellager, Besuchsdienste in den Wohnheimen, Hilfe bei der Beschaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen, Hilfe beim Antrag auf Asyl, würdigte Bürgermeister Sebastian Wolf.

„Man spürt bei den Migranten die Dankbarkeit für das, was der Arbeitskreis leistet. Die Herausforderungen von 2015 wären ohne den Freundeskreis für die Stadt nicht zu stemmen gewesen. Man spürt in jedem Gespräch mit Rainer Lingg und Heidi Porsche das Herzblut, das sie in ihre Arbeit investieren“, sagte Wolf. „Machen Sie bitte weiter so. Sie sind wichtig für das Zusammenleben in der Stadt“, forderte Wolf die 86 Mitglieder des Freundeskreises auf. Heidi Porsche überreichte er einen Scheck für ihre Schülernachhilfe, die sie nur aus Spenden und dem Erlös der Bücherflohmärkte finanzieren muss.

Es fehlen Lehrer

Heidi Porsche, die von Lingg als „Fels in der Brandung“ bezeichnet wurde, ist 1996 angesprochen worden, ob sie beim Freundeskreis für Migranten helfen wolle, erzählte sie. Einmal die Woche Besuchsdienst im Wohnheim an der Berkacher Straße war für sie der Anfang. Als sie einer Schülerin, die lange im Krankenhaus lag, versuchte, den versäumten Schulstoff zu vermitteln, ahnte niemand, was sich daraus entwickelt. 190 Kinder mit Migrationshintergrund werden derzeit vom Freundeskreis mit Nachhilfe versorgt. Es fehlen Lehrer, sagte Heidi Porsche. Sie organisiert die Nachhilfe mit pensionierten Lehrern und Schülern höherer Klassen, denen sie ein kleines Entgelt zahlt. Aber das jährliche Sprachcamp im Zeltlager Seemoos musste ausfallen, weil Betreuer fehlen. Es fehlen auch Menschen für den Besuchsdienst im Wohnheim, in dem derzeit 18 Russlanddeutsche und 50 Asylbewerber wohnen.

„Sie werden gebraucht, ich stehe im Telefonbuch“ forderte Heidi Porsche die vielen Gäste beim 25-jährigen Jubiläum auf. Michael Wichert von der Caritas Ulm ist von Beginn an mit dem Freundeskreis eng verbunden und hat in vielen Jahren unzählige Aussiedler und Asylanten beraten. „25 Jahre kann man nicht in ein paar Worte fassen. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Integration findet nicht in zwei Jahren statt, Integration ist eine Generationensache“ erklärte Wichert.

Zur Unterhaltung mit Nachdenklichem hatte der Freundeskreis Urs Fiechtner und Sergio Vesely engagiert, die mit ihrer Konzertlesung eine Symbiose aus Lyrik, Prosa, Lied und Musik gefunden haben.