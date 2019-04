Freundeskreis bestätigt Vorstand im Amt

Zugereisten Menschen aus anderen Ländern zu helfen, sich in Ehingen und Umgebung zurechtzufinden, betrachtet der Ehinger Freundeskreis für Migranten als seinen Daseinszweck. 18 Mitglieder des eingetragenen Vereins trafen sich am Donnerstag in Bürgerhaus Oberschaffnei zur diesjährigen Mitgliederversammlung.

Einstimmig bestätigte die Versammlung im Vereinsvorstand Ursula von Helldorff als Vorsitzende, Heidi Porsche als ihre Stellvertreterin, Petra Dalheimer als Schatzmeisterin, Franz Braig und Rainer Lingg als Beisitzer. Gerhard Tessin und Lilly Kromm bleiben Kassenprüfer.

Vereinsmitglieder und eine internationale Frauengruppe treffen sich in der Oberschaffnei, berichtete die Vorsitzende. Großes Geschick und Freundlichkeit bescheinigte sie Beate Trapp und Daniela Pokrivka, den Verwalterinnen des vereinseigenen Möbellagers in der Hauptstraße. Unter Heidi Porsches Leitung beteiligte sich der Kreis an Bücherflohmärkten in Kirchen, Ulm und Allmendingen sowie am Ehinger Trödelmarkt. Zusätzliches Geld zur Finanzierung der Vereinsaufgaben erbrachte die Veranstaltung eines eigenen Bücherflohmarkts in der Ehinger Hauptstraße. Eine Spende ermöglichte einen Schwimmkurs für Migrantenkinder. Sehr gut kam die Nikolausfeier für Kinder zugereister Familien an. Ein Ausflug der internationalen Frauengruppe wurde ebenfalls durch eine Spende finanziert.

Tätigkeitsschwerpunkte waren Einzelfallbetreuung, Besuchsdienste in der Gemeinschaftsunterkunft in der Berkacher Straße, das Projekt Perspektive willkommen, eine wöchentliche Sprechstunde, Organisation der Zusammenkünfte der Helferkreise für andere Flüchtlingsunterkünfte. Der Helferkreis arbeitet im Arbeitskreis Migration des Alb-Donau-Kreises, im kommunalen Netzwerk Integration und in der Lokalen Agenda mit.

An Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen leistet der Verein im laufenden Schuljahr an der Längenfeldschule sechs Kurse mit zehn Lehrern und 23 Schülern, in der Moschee vier Kurse mit neun Lehrern und 18 Schülern, in der Oberschaffnei 16 Kurse mit 17 Lehrern und 34 Schülern, in einer Privatwohnung einen Kurs mit einem Lehrer und drei Schülern sowie an der Ehinger Realschule 13 Kurse mit 19 Lehrern und 64 Schülern. Ihre Arbeit an der Realschule möchte Heidi Porsche im Juli aufgeben und sucht eine Nachfolge.

Am 1. Juni veranstaltet der Freundeskreis einen Bücherflohmarkt und am 6. Juli ein Ideenfrühstück zum Thema Integration.