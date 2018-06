Freude über die Rückkehr Ägyptens auf die WM-Bühne

Wenn bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland die ägyptische Nationalmannschaft am heutigen Freitag ihr erstes Spiel bestreitet, sitzt auch Mohsen Younis vor dem Fernseher: Der 54-Jährige, der seit fast zwei Jahrzehnten Nachwuchstrainer bei der TSG Ehingen ist, fiebert mit dem Team, das sich erstmals seit 1990 wieder für eine WM qualifiziert hat. Mohsen, den die meisten nur bei seinem Nachnamen Younis rufen, hofft wie ganz Ägypten darauf, dass Mohamed Salah und seine Mannschaftskollegen in Russland nicht nur die Vorrundenspiele bestreiten.

28 Jahre musste Ägypten auf eine erneute WM-Teilnahme warten. Eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass das Land am Nil zu den bevölkerungsreichsten Afrikas zählt und im Fußball schon viele Erfolge verzeichnet hat – sieben Mal gewann das Nationalteam den Afrika-Cup und ist damit Rekordhalter, Vereinsteams wie Al-Ahly und Zamalek zählen zu den besten des Kontinents. Doch der Weg zur Weltmeisterschaft blieb den Ägyptern in den vergangenen Jahrzehnten oft versperrt. „Wir hatten immer das Pech, in einer schweren Qualifikationsgruppe zu landen“, sagt der aus Kairo stammende Younis, der seit fast drei Jahrzehnten in Deutschland lebt.

Erst jetzt erreichte man wieder die WM-Endrunde. Zur Freude der fast 100 Millionen Ägypter, die genauso fußballverrückt seien wie die Brasilianer, sagt Younis. „Wenn die Leute zusammensitzen, morgens, mittags oder abends, gibt es kein anderes Thema.“ Wenn die Nationalelf spielt, zieht sie jede Aufmerksmakeit auf sich. Dann seien die Straßen der 20-Millionen-Stadt Kairo wie leergefegt. „Keine Straßenbahn, keine U-Bahn fährt mehr. Alles steht still, nicht nur in Kairo, sondern im ganzen Land“, so Mohsen Younis.

Die Ägypter wünschen sich, dass ihr Team in Russland nicht nur die Vorrundenspiele gegen Uruguay, Russland und Saudi-Arabien bestreitet, sondern noch mehr. Dass sie ins Achtelfinale einzieht, vielleicht sogar ins Viertelfinale? „Wenn man die Gruppe sieht, haben wir die Hoffnung, dass Ägypten die Vorrunde übersteht und weiterkommt“, so Younis.

Die Hoffnung verbindet sich stark mit einem Spieler, den seit der berauschenden Champions-League-Saison des FC Liverpool auch jeder Fußballfan in Europa kennt: Mohamed Salah. Als der Angreifer im Finale der Champions League gegen Madrid verletzt ausschied und für die WM auszufallen drohte, hielt ein ganzes Land den Atem an. Doch Salah fuhr mit nach Russland und steht vielleicht schon im ersten Spiel gegen Uruguay in der Startelf. Erleichterung am Nil und bei Younis, der dem Stürmerstar vor wenigen Monaten bei einem Aufenthalt des Nationalteams in der Schweiz persönlich begegnet ist – möglich gemacht durch Mohamed Younis, Mohsens Bruder, der früher Nationalspieler war und inzwischen in Dubai als Trainer arbeitet.

Mohsen Younis hat persönlich erlebt, wie wichtig Mo Salah für die Mannschaft ist („Seine Ausstrahlung spielt eine große Rolle“) und wie bescheiden der Liverpool-Profi auftritt – etwas, das alle Ägypter an Salah schätzen. „Er ist so beliebt, weil er ein einfacher Mensch und auf dem Boden geblieben ist“, sagt Younis. „Er hat seine Vergangenheit nicht vergessen.“ Allüren seien Salah trotz Ruhm und Reichtum fremd. Nicht selbstverständlich sei das, so Younis. Es gebe Leute, die reich geworden seien „und dann selbst ihre Nachbarn nicht mehr kennen“.

Salah ist derzeit wohl der bekannteste Spieler Ägyptens, aber längst nicht der einzige, der nicht mehr in der Heimat kickt. 14 der 23 Spieler des WM-Kaders verdienen ihr Geld im Ausland – einige davon in der Premier League. Neben Mo Salah sind Mohamed Elneny (FC Arsenal), Ahmed Hegazy, Ali Gabr (beide West Bromwich Albion) und Sam Morsy (Wigan Athletic) für englische Klubs am Ball. Andere spielen in Griechenland, Finnland, der Türkei oder im Land des Gruppengegners Saudi-Arabien. Dort, beim Verein Al-Taawon, steht Essam El-Hadary unter Vertrag. Der Torwart wird in seiner Heimat als „afrikanischer Buffon“ verehrt und ist mit 45 Jahren sogar noch ein wenig älter als das italienische Idol, das kürzlich seine Karriere im Nationalteam beendete.

Auch für den erfahrenen ägyptischen Schlussmann liegt der Abschied nahe, die WM in Russland dürfte sein letztes Turnier als Nationaltorhüter sein. Ein Turnier, bei dem Essam El-Hadary, Mohamed Salah und die Teamkollegen ihren Landsleuten fröhliche Stunden vor dem Bildschirm bescheren wollen.