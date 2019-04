Freizeitfahrt nach Tschechien mit einigen Testspielen

44 Mädchen (Jahrgänge 2004 bis 2007) der Talentfördergruppe 7 Donau-Riss und der Regionalfördergruppe Süd-Sigmaringen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) sind in diesem Jahr bei der Freizeitfahrt dabeigewesen. Darunter waren Giulia Sautter (SG Ersingen), Elisa Benkendorf (Emerkingen), Leticia Schäfer (TSG Ehingen), Leonie Benkendorf, Lara Iblscher (beide SG Altheim), Celina Neubert (Schmiechtal), Noemi Spieß (TSV Rißtisssen), Kim Scheible (Schmiechal), Jana Krahl (SF Kirchen) und Kim Treß (Niederhofen). Die Fahrt führte unter Leitung von Rosi Fröhlich (Veringenstadt) und Siegfried Hummel (Rißtissen) nach Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) in Tschechien. Nach der Anreise von Sigmaringen über München und die bayerisch-tschechische Grenze zum Hotel Grandl bestritten die Nachwuchstalente am zweiten Tag auf dem Kunstrasen der SpVgg Ruhmannsfelden im Bayerischen Wald Testspiele gegen die Mädchenauswahl Ost-Bayern des Bayerischen Fußballverbands (BFV). Das WFV-Team des Jahrgangs 2007 verlor 0:8, der Jahrgang 2006 0:4 und die Auswahl der Jahrgänge 2004 bis 2006 1:7. Das einzige Tor für die Talentfördergruppe erzielte Janina Bauhofer (FV Bad Waldsee). Auf der Rückfahrt zum Hotel wurde beim TSV Bodenmais halt gemacht: Der WFV-Jahrgang 2006 unterlag dort den C-Junioren des Gastgebers 1:2 (Tor: Mia Blum/Spvgg Aldingen). Das Team der Jahrgänge 2004 bis 2007 spielte gegen die C-Junioren 5:5 (Tore: viermal Tia Lutz/SV Weiden, und Lisa Sock/SV Alberweiler). Karfreitag ist in Tschechien kein so großer Feiertag, der WFV-Jahrgang 2007 spielte gegen die D-Junioren des Gastgebers 2:2 (Tore: Tabea Einfalt/Olympia Laupheim, Cara Werz/FV Altheim). Am Nachmittag ging es zum Freizeitpark im Bayerischen Wald nach Sankt Engelmar mit Sommerrodelbahn, Achterbahn, Wasserrutsche. Am Karsamstag war vormittags Training und nachmittags Freizeit angesagt. Es ging zum „Erlebnis Silberberg“ in Bodenmais mit Sommerrodelbahn, Sessellift und dem Besuch des historischen Bergwerks. Am Abend besuchte die Gruppe die Osterfeier in der Kirche in Zelezna Ruda. Am Ostersonntag nahm man Abschied von Tschechien und es ging zurück in die Heimat, mit letztem Halt in Sigmaringen.