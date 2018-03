Freiwillige sammeln für die Katzenhilfe

209 Euro und 72 Cent haben die Freiwilligen aus dem FSJ für das Katzenhaus in Ehingen gesammelt. Ausgestattet mit Spendenbüchsen von der Katzenhilfe und selbst gestalteten Plakaten war ein Teil der Ehinger Seminargruppe dafür bei Schneetreiben und Regen in der Innenstadt unterwegs gewesen.

Derzeit absolvieren über 400 junge Menschen einen Freiwilligendienst beim Internationalen Bund in Ulm. 23 davon besuchen die Seminare in Ehingen. Nun stand das Thema „Soziales Projekt“ im Mittelpunkt. Die Freiwilligen haben in Kleingruppen verschiedene selbst gewählte Projekte geplant und umgesetzt. So sind unter anderem bunte Vogelfutterhäuschen entstanden, die in Zukunft Kinder und Senioren in verschiedenen sozialen Einrichtungen in Ehingen und Umgebung erfreuen werden. Der Toom-Baumarkt hat dafür Holz gespendet und der Vater einer Teilnehmerin hat das Holz zugeschnitten.

Ein schöner Abschluss der Seminarwoche war die Übergabe der gesammelten Spenden an Heidrun Jäggle von der Katzenhilfe Ehingen. Für die vierbeinigen Bewohner des Katzenhauses gab es zusätzlich noch selbstgebasteltes Spielzeug aus Bindfaden, Stoffresten und Glöckchen.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein soziales Orientierungsjahr für junge Menschen nach der Schule bis zum Alter von 26 Jahren. Sie sammeln Erfahrungen und besuchen Seminare, währenddessen erhalten sie ein Taschengeld.