Freie Termine für Erstimpfungen in Ehingen und Ulm

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) Ehingen bietet ab sofort wieder freie Termine für Erstimpfungen an. Nachdem sich landesweit die Impfterminsituation entspannt hat, unter anderem wegen zurückgehender Zahlen bei notwendigen Zweitimpfungen, kann auch das Kreisimpfzentrum Ehingen seine Impftermin-Angebote gezielt für Erstimpfungen ausweiten.

„Impfen ist der zentrale Baustein zur Bekämpfung der Pandemie. Unser Kreisimpfzentrum in Ehingen nutzt deshalb selbstverständlich die aktuelle Möglichkeit, mehr Impfangebote auch für Erstimpfungen machen zu können. Und dies auch mit einem zusätzlichen direkten Buchungsweg beim KIZ,“ sagte Landrat Heiner Scheffold.

Die freien Termine für Erstimpfungen können zum einen über das zentrale Terminportal (www.impfterminservice.de) oder die zentrale Rufnummer 116 117 gebucht werden.

Zusätzlich bietet das KIZ Ehingen ab Mittwoch, den 30. Juni bis Freitag, den 2. Juli (jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr) eine direkte telefonische Terminbuchung an, über die Rufnummer: 0174 28 36 853.

Auch im Impfzentrum Ulm gibt es die Möglichkeit, schnell an einen Impftermin zu kommen. Der Aufruf an die Bevölkerung Ü60 von vergangener Woche hat zu keinem erheblichen Anstieg der Buchungszahlen geführt – so sind für diese Woche noch rund 1000 Termine mit dem Vakzin von Astrazeneca verfügbar. Darüber hinaus sind auch Termine mit anderen Impfstoffen - beispielsweise für die laufende Woche noch circa 1500 freie Termine mit dem Vakzin von Moderna, einem mRNA-Impfstoff (analog zum Vakzin von BionTech) - verfügbar.

Die mobilen Teams des Impfzentrums Ulm werden in Zusammenarbeit mit dem zuständigen DRK Kreisverband Ulm am kommenden Montag, 5. Juli, von 9 bis 18 Uhr sowie am Dienstag, 6. Juli, von 12 bis 20 Uhr eine Impfaktion im Ulmer Stadtteil Wiblingen durchführen. Zum Einsatz wird das Vakzin von Johnson & Johnson kommen, welches von der STIKO für Ü60-jährige empfohlen wird und im Gegensatz zu den anderen Vakzinen nur eine einmalige Impfung erforderlich macht. Auch jüngere Menschen können nach individueller ärztlicher Aufklärung und Nutzen-Risiko-Abwägung auf ihren Wunsch hin mit diesem Impfstoff geimpft werden.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, impfwillige Personen mögen sich zu den genannten Betriebszeiten im Quartierstreff Wiblingen, Reutlinger Str. 46 einfinden. In Abhängigkeit der Nachfrage kann es ggf. zu Wartezeiten vor Ort kommen.