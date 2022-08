Freie Plätze für die Kleinsten im Musikgarten

Für das Schuljahr 2022/2023 gibt es noch wenige freie Plätze im Musikgarten, der BeWEGenden Musik sowie in der Musikalischen Früherziehung. Darauf wiest die Musikschule in einer Pressemitteilung hin. Der Unterricht beginnt im September nach den Sommerferien. Anmeldungen sind noch möglich.

Der Musikgarten ist für Kinder im Alter von vier Monaten bis drei Jahren konzipiert, informiert die Musikschule. In einer Gruppe mit gleichaltrigen Kindern werden diese, in Begleitung einer Bezugsperson wie Mutter, Vater, Oma oder Opa spielerisch an die Musik herangeführt. Der Unterricht findet einmal pro Woche in den Unterrichtsräumen der Musikschule der Stadt Ehingen statt und dauert 45 Minuten. Lizenzierte Lehrkräfte unterrichten nach der Musikgarten-Konzeption des Instituts für elementare Musikerziehung, schreibt die Musikschule weiter.

„BewWEGende Musik“ führt Kinder im Alter von drei bis vier Jahren spielerisch in die Welt der Musik ein. Es fördert die Entwicklung der Sprache, der Stimme und des Gehörs. „Musik schafft schöne und verbindende Momente“, so die Musikschule. Mit Musik erlebe und durchlebe man all unsere Emotionen. Das gemeinsame Musizieren soll Kinder „beWEGen“ und Freude bereiten. Der Unterricht findet einmal wöchentlich in der Musikschule der Stadt Ehingen im Zeitraum vom 1. September bis 31. August statt.

Die Musikalische Früherziehung unterstützt eine vielseitige, allgemeine Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Der spielerische Umgang mit Musik, Tanz in Form von Liedern, rhythmischen Spielen, Reimen, Kindertänzen, Instrumenten und vieles mehr steht im Mittelpunkt des zweijährigen Kurses. Es gibt, wie die Musikschule mitteilt, noch vereinzelt Plätze in den Gruppen der Musikalischen Früherziehung – sowohl für das erste als auch das zweite Unterrichtsjahr. Der Unterricht findet an verschiedenen Unterrichtsorten statt.