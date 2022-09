Freibadsaison endet am Sonntag

Das Freibad Ehingen öffnet am Sonntag, 11. September, zum letzten Mal in diesem Jahr. Das teilt die Stadtverwaltung Ehingen in einem Schreiben mit. Bis 19 Uhr können die Besucherinnen und Besucher das Bad noch nutzen. Danach bleibt das Freibad bis zum nächsten Frühjahr geschlossen.

Die Saison war sehr gut besucht. Es fanden bisher rund 120 000 Badegäste den Weg ins Ehinger Erlebnisfreibad. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt, berichtet die Stadt in ihrem Schreiben abschließend.