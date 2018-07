Fred und Kläri bringen Grüße aus der Schweiz nach Ehingen

Zum 33. Mal haben die Ehinger Wanderfreunde am Wochenende Internationale Volkswandertage veranstaltet. Grüße aus der Schweiz brachte das Ehepaar Fred und Kläri Frutschi aus Kirchberg im Kanton Bern.

„Von April bis Oktober sind wir auf Achse“, sagt die 73-jährige Kläri Frutschi auf die Frage, wie oft im Jahr sie und ihr 76-jähriger Mann Fred an Volkswanderungen teilnehmen. Kurz vor Ende der Saison kam das Ehepaar auf seiner Tour jetzt mit dem Reisemobil wie seit Jahren in Ehingen vorbei. Wie immer hatten die beiden auch dieses Mal die Schweizer Nationalflagge mit der Aufschrift „Grüsse aus der Schweiz“ zum Aufhängen dabei. In Ehingen finden sie es besonders komfortabel, ihr Wohmobil direkt neben Bayers Omnibushalle parken zu können. Um seine künstlichen Kniegelenke zu schonen, wanderte Fred Frutschi mit seiner Frau am Samstag nicht 20 Kilometer am Stück, sondern am Vormittag und am Nachmittag jeweils zehn Kilometer. Seit 36 Jahren nehmen Fred und Kläri Frutschi an Volkswanderungen in Deutschland teil. Als Anfang 2005 „Permanente Wanderwege“ eingeführt wurden, ließen sich auch die Frutschis dafür begeistern, möglichst viele Wanderungen zu absolvieren.

Mit ihrem Wohnmobil sind sie oft wochenlang in Deutschland, in Österreich, in Südtirol und in der Schweiz unterwegs. Ende dieses Jahres wollen sie in Düdingen im Kanton Freiburg das Rekordergebnis von 500 „Permanenten Wanderungen“ erzielen. „In der Schweiz sind wir als Mistress und Mister Permanent bekannt“, freut sich Fred Frutschi über den in der Heimat erzielten Bekanntheitsgrad. 1976 hat er den Regionalverband Bern des schweizerischen Volkssportverbands mitbegründet. Der permanente Regen am Samstag hat übrigens die Frutschis ebensowenig vom Wandern abgehalten wie überraschend viele weitere begeisterte Wanderer von nah und fern. (ef)