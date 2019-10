Frauenunion konstituiert sich

Im Gasthaus Rose in Ehingen hat die konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes der Frauenunion des Alb-Donau-Kreises stattgefunden. Die neue Vorsitzende Christina Sauter-Knapp begrüßte die Vorstandsmitglieder und stellte ihre Ideen und Ziele vor.

Alle Aktionen und Veranstaltungen des Jahres 2020 werden unter das Motto „Bewahrung der Schöpfung. Wir Frauen machen uns stark für eine christlich demokratische Umwelt“ gestellt.

Die Frauenunion wird sichtbarer, präsenter und jünger werden. Das beinhaltet alle Ebenen auch Thematiken wie Kommunikation und Social Media.

Außerdem wurde ein politischer Frauenstammtisch gegründet, der regelmäßig alle zwei Monate in unterschiedlichen Orten des Alb-Donau-Kreises stattfinden wird. Es werden aktuelle politische Themen aufgegriffen und kontrovers diskutiert. Es sind alle Interessierte dazu eingeladen. Dazu bedarf es keiner einer Parteizugehörigkeit. Der erste politische Frauenstammtisch wird am Donnerstag, 7. November, in Allmendingen stattfinden. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr bei Blumen Haimerl. Hier findet eine gemeinsame Aktion statt. Anschließend Diskussion und Einkehr in der Schlossmühle.