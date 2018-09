Frauensportgruppe „Fit ab 50“ nutzt Stühle zur Bewegung

30 Stühle hat Renate Müller-Buck für die von ihr seit 25 Jahren geleitete Gruppe „Fit ab 50“ der Abteilung Gymnastik für Frauen in der TSG Ehingen angeschafft. Die neuen Möbel sind aber weniger zum Sitzen gedacht, sondern – so paradox das tönt – zur Beweglichkeitsübung und zum Erhalt der Gelenkigkeit.

„Ein Stuhl ist zum Sitzen da“, werden Kinder streng ermahnt, die darauf hin und her rutschen, das vierbeinige Möbel im Zimmer umherschieben oder gar als Versteck benützen. Gerade umgekehrt ist es bei Renate Müllers Turngruppe. Deren 30 Mitglieder sind in einem Alter, in dem man Aufforderungen wie „Setzen Sie sich, bitte!“ oder „Nehmen Sie Platz!“ zu befolgen gewohnt ist und auch unaufgefordert einen Großteil des Lebens sitzend verbringt. Für ungesund hält dies der heilberuflich tätige Teil der Bevölkerung und fordert zur Bewegung auf. Sport nennt man so etwas und tut es gerne gruppenweise. Dafür braucht man Leute wie Renate Müller-Buck. Sie ist zwar auch nicht mehr die jüngste in der Schar der Damen im Alter von 55 bis 85 Jahren, aber als Übungsleiterin äußerst beliebt. Fit war sie immer und möchte es lange bleiben. „Fit ab 50“ bedeutet nicht, in der zweiten Lebenshälfte nachzuholen, was im ersten halben Jahrhundert versäumt wurde, sondern auch nach dem 50 Geburtstag weiterhin und zwar möglichst lange in Form zu sein. Und genau dafür schaffte Renate Müller-Buck jetzt Stühle an, denn mit denen kann man alles Mögliche üben und zwar angepasst an die individuelle und bei jedem Gruppenmitglied andere Leistungsfähigkeit. So wird der Stuhl zum Fitnessgerät.

30 solcher neuer Sportgeräte zu beschaffen geholfen haben die Sparkassenfiliale Ehingen, die Donau-Iller-Bank, der DJK Sportverein Kolleg St. Josef, die Firma Radi Gartentechnik Ehingen und die TSG-Abteilung Gymnastik für Frauen. Jeden Donnerstagabend erfreuen sich die fitten Damen daran in der neuen Michel-Buck-Sporthalle.