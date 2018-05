Frauenfußball: SG Altheim und BSV Ennahofen machen gemeinsame Sache

Die SG Altheim und der BSV Ennahofen arbeiten im Frauenfußball in der kommenden Saison zusammen. Beide Vereine werden eine gemeinsame Mannschaft als Spielgemeinschaft Ennahofen/Altheim II für den Spielbetrieb melden, die in der Kreisliga antreten wird. Altheim stellt weiter auch ein eigenes Team, das 2018/19 in der Regionenliga oder im Fall des Aufstiegs in der Landesliga antreten wird.

Gerhard Kottmann, Trainer des Regionenliga-Spitzenreiters aus Altheim, spricht von einer „Win-win-Situation“. Die SG Altheim erhält einen Unterbau; derzeit umfasst der Kader des Regionenligisten rund 20 Spielerinnen und mangels einer zweiten Mannschaft erhalten nicht alle ausreichend Spielpraxis – darunter auch unerfahrenere Spielerinnen, für die der Sprung in die Regionenliga noch zu groß ist. Vorteile bietet die Kooperation auch für den BSV Ennahofen, bei dem das Personal knapp ist. „Es wäre nächste Saison eng geworden“, sagt Christiane Block, eine der Verantwortlichen der BSV-Frauen. Denn einige Spielerinnen würden zum Saisonende aufhören.

So bleibt Ennahofen als Frauenfußball-Standort sicher erhalten. Die Heimspiele der Spielgemeinschaft Ennahofen/Altheim II sollen in Ennahofen ausgetragen werden. Die Trainingszeiten am Dienstag und Freitag der beiden Teams – Altheim und Ennahofen/Altheim II – „werden gleich sein“, sagt Kottmann. Hinzu komme eine Donnerstagseinheit in Ennahofen, weil einige Spielerinnen am Freitagabend beim Musikverein seien. Hauptverantwortlicher Trainer wird Gerhard Kottmann sein, unterstützt von seinem Co-Trainer Dusan Livija und von Wolfgang Kottmann. Ein weiterer Trainer oder Betreuer soll von Ennahofer Seite dazustoßen. „Wir sind gerade auf der Suche“, sagt Christiane Block.

Geprägs hört als Trainer auf

Gerhard Geprägs, derzeit Trainer der BSV-Fußballerinnen, wird es nicht sein. Er werde am Saison aufhören, sagt Geprägs. „Das war schon vorher klar.“ Ohnehin sei er nur aushilfsweise als Trainer der BSV-Frauen eingesprungen. Dass sich die Fußballerinnen aus Ennahofen künftig mit Altheim zusammentun, ist für den BSV-Trainer nachvollziehbar. „Aus personellen Gründen“, so Geprägs. Schon zu Jahresbeginn habe festgestanden, dass einige BSV-Spielerinnen zum Saisonende aufhören würden.