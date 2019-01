Frauenfrühstück zum Thema Müll

Das Frauenfrühstück ist eine für alle interessierten Frauen offene Veranstaltung, die einmal im Monat im Franziskanerkloster stattfindet. „Was passiert mit unserem Müll?“ war am Dienstag das von Margarete Kienle erörterte Thema zu Kaffee und Butterbrezel.

Nur halb so voll besetzt wie sonst war der nach Ernst und Anna Rumler benannte Saal des ehemaligen Klosters beim ersten Frauenfrühstück des Jahres 2019. Organisatorin Renate Müller-Buck bedauerte dies und erklärte es mit dem gleichzeitig stattfindenden Begegnungstag des katholischen Frauenbundes. Wer sich das Frühstück zusammen mit weiteren rund 25 Frauen trotzdem nicht entgehen ließ, war die 92-jährige und äußerst rüstige Else Spackeler. Sie betrieb früher ein bekanntes Ehinger Lebensmittelgeschäft und weiß, was Abfallentsorgung bedeutet. Das ist der Oberbegriff für alle Verfahren und Tätigkeiten, die der Beseitigung oder Verwertung von Abfällen dienen. Diese werden scheinbar immer mehr und stellen die dafür zuständigen Stadt- und Kreisverwaltungen vor enorme Aufgaben.

Wie das Landratsamt diesbezügliche Probleme mit Hilfe der davon betroffenen Bürger löst, erläuterte Abfallberaterin Margarete Kienle von der Umwelt Technik Consulting GmbH des Alb-Donau-Kreises den Teilnehmerinnen des Ehinger Frauenfrühstücks so, wie sie es gewöhnlich in Schulen tut. Dazu hatte sie eine ansehnliche Menge Anschauungsmaterial mitgebracht.

„Viele Dinge werden weggeworfen, obwohl sie noch funktionieren“, stellte Margarete Kienle ein die Abfallmenge vergrößerndes Verhalten vieler Menschen in den Raum und warnte: „Wenn wir so weitermachen, gibt es bald mehr Plastik als Fische im Meer.“ Allein in Deutschland fallen jedes Jahr rund 400 Millionen Tonnen Müll an. Früher hatte jede Gemeinde ihre eigene Müllkippe oder Abfallgrube. 1972 beschloss der Deutsche Bundestag das Gesetz über die Beseitigung von Abfällen. Seit 1994 gilt das zuletzt 2017 geänderte Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen.