Frauenfrühstück geht auf den Golfplatz

Einmal im Jahr gibt es beim Frauenfrühstück einen Außentermin, sagte Organisatorin Renate Müller-Buck. Diesmal haben die Frauen einen Ausflug zum Golfplatz in Rißtissen gemacht und sich von Erich Brosch und Head-Pro Florian Mögl allerlei Wissenswertes über das Golfspielen erklären lassen.

Seit zwölf Jahren gibt es den Golfclub in Rißtissen, einer von 631 in Deutschland. „Aus einer Langeweile heraus entstanden ist der Golfsport, vor 600 Jahren haben Hirten beim Schafehüten mit Stöcken einen ballähnlichen Gegenstand geschlagen“, erzählte Brosch. 80 Hektar Land hat der Club in Rißtissen vom Baron von Staufenberg gepachtet für seine knapp 700 Mitglieder, erfuhren die Frauen weiter. Nur 13 Prozent sind unter 30 Jahre alt, 30 Prozent zwischen 30 und 50 Jahre, 27 Prozent zwischen 51 und 60 Jahre, der Rest der Mitglieder sei im Seniorenalter, einmal weil Golf ein sehr zeitraubender Sport sei – eine Runde über den ganzen Platz dauert vier bis viereinhalb Stunden – zum anderen weil man ihn bis ins hohe Alter betreiben könne, so Brosch.

Auf dem großen Platz darf nur spielen, wer eine Platzfreigabe hat, den vier-Loch-Platz kann jeder nutzen, die Tagesgebühr ist sehr gering.

„Man spielt immer nur gegen sich und sein Handicap, die Damen haben 1000 Meter weniger zu absolvieren“, sagte Brosch, ehe es für die Frühstücksrunde auf den Platz ging. Bewundert haben die Frauen dort den teppichgleichen Rasen, „der muss ständig gemäht werden, wir haben zehn Mitarbeiter für die Platzpflege“, sagte Mögl. „Im Green ist der Rasen genau 2,9 Millimeter lang und muss jeden Tag geschnitten werden. Je niedriger der Rasen ist, umso schneller rollt der Ball“, erklärte der Cheftrainer weiter. Auch die Fahne wird jeden Tag anders gesteckt, da gebe es strenge Auflagen, erfuhren die Frauen. Später zeigten Mögl und einige andere Clubmitglieder den Frauen erste Schläge beim Golf. „Er zeigt die Schläge, die wir machen sollten“, fügte Brosch hinzu.