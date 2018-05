Frauenbund feiert mit Senioren die Fasnet

Gut besucht präsentierte sich am Glombigen Doschdig die Seniorenfasnet des Griesinger Frauenbundes. Und die Gäste erwartete ein buntes Programm, dass sich die Verantwortlichen überlegt hatten.

Los ging es mit dem Besuch des Büttel, der auch so gleich über den neuen Griesinger Kreisverkehr fabulierte und den Schultes in die Pflicht nahm. Im Kinoprogramm ohne Worte wird ein junges Paar getrennt voneinander, die Zärtlichkeiten reichen die anderen Besucher der Vorstellung an das verliebte Paar weiter. In einem Sketch wurde ein Arztbesuch nachgezeichnet und auch die Griesinger Feuerwehr kam heuer bei den Senioren vorbei.

Es folgten diverse Schunkelrunden. Versorgt wurden die Senioren aus der Küchen vom Frauenbund mit Kaffee und Kuchen. Zu vorgerückter Stunde wurden dann schließlich noch Leberkäswecken und kalte Getränke gereicht.