Frauen-Teams aus der Region wollen unbedingt punkten

Das spielfreie Wochenende bietet den verschiedenen Frauenfußball-Ligen Gelegenheit, um Nachholspiele anzusetzen. In der Verbandsliga empfängt der SV Granheim seinen direkten Tabellennachbarn aus Musbach. Der Landesligist Munderkingen will im Spiel gegen die Spvgg Berneck/Zwerenberg punkten.

Verbandsliga: SV Granheim – SV Musbach (Samstag, 14 Uhr) – Im Spiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Musbach, setzte der SV Granheim alles daran einen Dreier einzufahren. Beide Mannschaften konnten bislang zehn Punkte sammeln – lediglich ein Tor mehr kann der SV Musbach auf seinem Tabellenkonto aufweisen. „Wir wollen an die Leistung der letzten Woche anknüpfen und im Sechspunktespiel einen Sieg einfahren“, so SVG-Trainer Reinhold Oßwald. Der Granheimer Kader steht bislang noch nicht fest, da hinter dem Einsatz von Vanessa Rapp und Konstanze Kohnle ein Fragezeichen steht.

Landesliga: VfL Munderkingen – Spvgg Berneck/Zwerenberg (Samstag, 13 Uhr) – Gegen den Tabellensiebten aus Berneck/Zwerenberg „muss ein Sieg her, ansonsten wird es für uns schwer die Abstiegsränge zu verlassen.“, sagt VfL-Trainer Christian Zittrell. Um sein Ziel zu erreichen, will er mit seiner Mannschaft von Beginn an Druck auf den Gegner ausüben, um diesen zu Fehlern zu zwingen. Bislang habe diese Taktik aus Zittrells Sicht „gut geklappt“, es fehle lediglich noch an der Chancenverwertung in der Munderkinger Offensive. Hinter dem Einsatz von Tatjana Moser steht verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen.

Regionenliga: SG Altheim – SV Unterjesingen (Samstag, 14 Uhr) – Klares Ziel der SG Altheim ist es, die aktuelle Tabellenposition gegen den SV Unterjesingen zu verteidigen. Laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann freue sich seine Mannschaft auf das erste Heimspiel in der Rückrunde und wolle alles daran setzen einen Sieg einzufahren. Dafür will Kottmann die im Unterjesinger Mittelfeld dominierende Angela Ogiermann in Griff bekommen und selbst eine gute Chancenverwertung zu Tage legen.

Kreisliga: FC Inzigk./Vils./Eng.99 – BSV Ennahofen (Samstag, 14 Uhr) – Im Spiel gegen den Tabellenvorletzten aus Inzigk ist der BSV Ennahofen der klare Favorit. Als Tabellendritte rechnet sich der BSV gute Chancen auf einen Sieg aus, wenn die Mannschaft an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen kann und sich Torchanen erarbeitet.