Frauen besuchen Heggbacher Werkstatt

14 Mitglieder des Landfrauenortsvereins Rottenacker haben am Donnerstag in Ehingen die Werkstatt für behinderte Menschen des Heggbacher Werkstattverbunds besucht. Timm Walter, einer der drei Niederlassungsleiter und ebenfalls aus Rottenacker, führte die Besucherinnen durch die Abteilungen.

„Wir wollten das einmal kennenlernen“, begründete Manuela Heine den von ihr vorbereiteten Besuch in einem der Wirtschaftsbetriebe der Waldseer St.-Elisabeth-Stiftung. Hier haben auch einige Mitbürger der Besucherinnen aus Rottenacker zusammen mit vielen anderen Menschen mit Unterstützungsbedarf den ihnen zustehenden Platz im Leben mit sinnvoller Arbeit und angemessener Bezahlung gefunden. Sie freuten sich besonders über die Begegnung an ihrer Wirkungsstätte.

Annähernd 130 Menschen mit Behinderung bietet der Heggbacher Werkstattverbund in Ehingen Arbeit, die sich lohnt, informierte der als Trainer der TSG Rottenacker bekannte Timm Walter die Frauen aus seinem Heimatort über eine Einrichtung, ohne die für manche Mitmenschen der Zugang zur Arbeitswelt versperrt wäre. Zusammen mit Diana Cicic und Marion Staudhammer leitet Walter die Ehinger Niederlassung des Heggbacher Werkstattverbunds.

Diana Cicic führte die Landfrauen zuerst durch einige Räume der von ihr betreuten Abteilung für Schwerst- und Mehrfachbehinderung. Hier erfahren Menschen, die zu eigenständiger Aktivität nicht in der Lage sind, die ihrer Behinderung entsprechende Zuwendung. In einer Arbeitsfördergruppe haben einige die Möglichkeit, ihre motorischen Fähigkeiten sinnvoll anzuwenden.

Viel Raum in der Ehinger Niederlassung nimmt der Bereich der Metall- und Kunststoffverarbeitung ein. Hier wunderten sich die Frauen aus Rottenacker über die komplette technische Ausstattung, die sich in nichts von der entsprechenden Abteilung eines Industriebetriebs unterscheidet. Geschulte Mitarbeiter fertigen nach Plan in Vor-, Teil- und Komplettmontage Geräte, die von den Auftraggebern als hochwertige Markenprodukte vertrieben werden. Ihre Herstellung verlangt hohe Anforderungen in den Teilarbeitsbereichen Sägen, Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Schleifen, Stanzen und CNC-Bearbeitung.

Gardena lässt durch den Werkstattverbund ganze Bewässerungssysteme produzieren. Für Element System in Rottenacker stellen die Mitarbeiter in Ehingen Tischbeine her. Ein weiterer Abnehmer der im Werkstattverbund geleisteten hochwertigen Arbeit sind das Liebherrwerk Ehingen und weitere Firmen.

Teamleiter Klaus Müllerschön kann sich auf seine Mitarbeiter verlassen. Sie haben Freude daran, etwas Greifbares zu erschaffen, etwas Sinnvolles zu bewirken und damit Geld zu verdienen. „Unsere Arbeit ist uns wichtig“, lautet das Motto des Heggbacher Werkstattverbunds. Dass sie auch etlichen Auftraggebern wichtig ist, gibt den Werktätigen gegenüber von Liebherr Selbstvertrauen und das Bewusstsein, einen Platz in dieser Welt zu haben. Von dessen Berechtigung und Bedeutung haben sie die Landfrauen aus Rottenacker bei deren Besuch überzeugt.