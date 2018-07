Frau streift Pedelec – und fährt vor Schreck in den Graben

In Ehingen ist am Dienstag ein Auto mit einem Pedelec zusammengestoßen. Die Autofahrerin hatte sich dabei so erschrocken, dass sie in den Straßengraben fuhr. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit, der Pedelecfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 16.45 Uhr fuhr der VW in der Laupheimer Straße in Richtung Laupheim, berichtet die Polizei. Vor der Autofahrerin war der Pedelecfahrer unterwegs. Der zeigte mit seiner Hand, dass er nach links abbiegen wollte. Trotzdem überholte die 25-Jährige. Ihr Auto streifte das Fahrrad, der 75-Jährige stürzte. Die Frau erschrak ob des Sturzes und fuhr in den Straßengraben.

Der Pedelecfahrer trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 700 Euro. Der Zweiradfahrer hatte einen Fahrradhelm getragen.