Frau Merkel kommt nach Rißtissen

Der Katholische Frauenbund Rißtissen lädt für Sonntag, 26. Juni, um 19 Uhr zu einem Kabarettabend mit Marianne Schätzle ins Gemeindehaus Arche in Rißtissen ein.

Schätzle ist das Original Merkel Double und bringt an diesem Abend ihr Programm „Es isch wie’s isch“ mit. Jetzt, nachdem Angela Merkel im Ruhestand ist, gilt es, sich den wirklich wichtigen Themen zu widmen: Das älter werden und die Kindheit auf dem Bauernhof, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Schätzle erzählt Geschichten aus dem Leben an der Seite eines Handwerkers – lustig, witzig, manchmal auch nachdenklich.

Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Kartenvorverkauf im Rathaus Rißtissen und im Pfarrbüro Rißtissen zu den üblichen Öffnungszeiten: Pfarrbüro: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr, Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr; Rathaus: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag auch von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag auch von 14 bis 18 Uhr.