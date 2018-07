Frau ist beim Gießen aufm Friedhof: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein

Eingebrochen hat ein Unbekannter am Donnerstag in Ehingen. Genau 24 Minuten stand der Caddy auf dem Friedhofparkplatz in der Ulmer Straße. Die Autofahrerin ging zum Gießen auf den Friedhof.

Diese Zeit nutzte ein Unbekannter, um die Scheibe an der Beifahrertür einzuschlagen. Der Einbrecher griff ins Innere und nahm sich einen Rucksack. Der lag auf dem Beifahrersitz.

Mit seiner Beute flüchtete der Täter. Seine Spuren haben die Ermittler vom Polizeirevier Ehingen (07391/5880) gesichert.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone sowie sonstige zurückgelassene Sachen wie Rucksäcke abgesehen. Lassen sie deshalb keine Wertsachen im Auto zurück.