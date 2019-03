Franui begeistern in der Lindenhalle

Es war etwas ganz Besonderes, was Nikolaus Habjan – Regisseur und Puppenspieler, mit einer Stimme, die zum Niederknien gesegnet ist – und seine Musikbanda Franui den Zuschauern in Ehingen als Abo-Bonbon präsentierten. Bonbon ist eigentlich viel zu wenig, es war ein Pralinee allerfeinster Machart für die Theaterabonnenten.

„Doch bin ich nirgends, ach zu Haus“ ist der Titel für eine Collage aus Liedern von Schubert, Schumann, Brahms und Mahler sowie Texten des Schweizer Dichters Robert Walser. Ein Wanderer auf der Suche – „ich soll mich finden, sagt das Gestirn, müsst ich mich nicht erst verlieren“, fragt er sich auf dem einsamen Weg durch die Jahreszeiten. Der Puppenkopf von Habjan mit so viel Ausdruck geschaffen, wirkt fast unheimlich und beklemmend auf den Zuschauer, die Musik der zehn hervorragenden Musiker tut ein Übriges. Dort wird ein Grab geschaufelt, ein Kind erfriert. „Gott sah das Kind, aber es rührte ihn nicht, er war zu groß, um etwas zu spüren“, sagt Walser in einem seiner dunklen Texte.

Beklemmend sind sie oft die Texte von Walser, teilweise aber auch verspielt heiter unterliegen sie einer existenziellen Angst, sprachlich gesehen gehören sie zu den bedeutendsten der literarischen Moderne.

„Man braucht nicht viel Besonderes zu sehen, man sieht so schon viel“, lässt Habjan seinen Wanderer sagen. Immer abwechselnd mal im Kleid des Wandergesellen, mal im städtischen Anzug ist er unterwegs durch die Jahreszeiten. „Er schickt die Seele voraus und geht hinterher, sodass er sich nicht verirren kann“ und mit einem satten Plopp wird der Puppe der Kopf heruntergezogen und ein anderer aufgesetzt. Wieder wandert er weiter, der Saxofonist macht ihm von hinten Beine. Heitere Tage verbringt der Wanderer bei der Fee und am Ende eines langen Tages erreicht der Wanderer sein Ziel, „Der Mond ist aufgegangen“ singen und spielen die Musiker. Doch den Wanderer zieht es in die weite Welt auf die Landstraße. „Alles hinter den Worten müssen die Zuschauer selbst entdecken“, lässt Habjan ihn sagen. Über die Berge zieht es ihn fort, kommt an manch grünen Ort“, singen die Musiker das Schubertlied. Im Winter dann am Lebensende bekommt der Wanderer noch zottelige Augenbrauen und einen weißen Schnurrbart.

Einen kleinen Vorgeschmack auf ein anderes Programm gab es bei der Zugabe mit dem Lied „Triangel“ von Georg Kreisler, ein Programm, in dem Franui und Habjan ein ganz anderes Gesicht zeigen. Und weil das Ehinger Publikum so anhaltend und begeistert applaudierte, zeigte Hajan auch noch, wie exzellent er pfeifen kann.

Franui sind seit 25 Jahren zusammen, aus ihrer Heimat in Osttirol sind sie im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs, von einer Wiese dort stammt auch der Name der Musiker, „Franui“. Vor einiger Zeit hat sich der Puppenspieler Nikolaus Habjan Franui angeschlossen und gemeinsam sind sie als Musiktheater unterwegs. Von Ehingen geht es nach Heidelberg, von da nach Zürich.