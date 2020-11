Fragezeichen hinter dem Bundestrainer

Seit vielen Jahrzehnten hat eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht so deutlich verloren wie zum Abschluss der Nations League in Spanien. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw war dem Gegner beim 0:6 in allen Belangen unterlegen, doch schon in den Partien zuvor gegen die Ukraine, Tschechien und die Schweiz hatte das Team, in teils veränderter Besetzung, nicht überzeugt. SZ-Redakteur Andreas Wagner sprach mit Fußballern, Trainern und Funktionären aus der Region über die Situation der Nationalmannschaft, über mögliche Lehren aus dem Debakel gegen Spanien auch mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr.

„Das Spiel gegen Spanien war sehr enttäuschend, es war fast Arbeitsverweigerung“, sagt Udo Rampelt, Trainer des Bezirksliga-Spitzenreiters TSG Ehingen. „Ich wollte den Fernseher schon ausschalten, aber dann doch noch die Kommentare zum Spiel hören.“ Rampelt bekam zu hören, was er vorher selbst festgestellt hatte. Das Team habe kaum Gegenwehr gezeigt und lustlos gewirkt. „Aus meiner Sicht war das eine Einstellungssache.“ Schon in den Spielen davor habe die Mannschaft nicht überzeugt, „aber man hat sich ein wenig blenden lassen von den Ergebnissen“, so der TSG-Trainer. Gegen Spanien waren die Defizite nicht zu übersehen. Die Abwehrkette sei instabil, das Mittelfeld löchrig gewesen, sagt Rampelt, der auch Führungsspieler vermisste – Toni Kroos und Ilkay Gündogan seien es nicht gewesen. „Es gab keine Führung auf dem Platz“, sagt Rampelt, der von „Riesenbaustellen“ beim Nationalteam spricht. Dazu zählt seiner Meinung nach auch der Verzicht auf erfahrene Spieler wie Thomas Müller und Mats Hummels, die Löw im März vergangenen Jahres ausgebootet hatte. Dieses Thema werde wieder hochkommen, so Rampelt – womöglich unter einem anderen Trainer. Udo Rampelt hält Löw nicht mehr für den richtigen Mann. „Er hätte früher seinen Hut nehmen sollen, es passt nicht mehr, der Verschleiß ist da“, so der TSG-Coach, der auch die Haltung des Deutschen Fußballbundes kritisiert. Rampelt erinnert an die 1990er-Jahre, als aus seiner Sicht der DFB zu lange an Trainer Berti Vogts festgehalten hatte. Da sei der Verband zu „unbeweglich und unflexibel“.

Timo Rothenbacher, Spieler und Abteilungsleiter beim A-Kreisligisten FC Schelklingen/Alb, fühlte sich beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien an eine eigene Partie erinnert. Er und sein Vereinstrainer hätten sich am Länderspiel-Abend Nachrichten geschrieben – dabei ging es um ein Spiel des FC Alb vor einigen Monaten gegen Allmendingen, „in dem wir auch untergegangen sind“, so Rothenbacher. „Das war Einstellungssache und unser Trainer hat geschrieben, dass so etwas auch in der Nationalmannschaft vorkommt.“ Für Rothenbacher waren der schwache Auftritt der DFB-Auswahl in Sevilla, und auch die wenig überzeugenden Leistungen davor eine Frage der Motivation und ein Hinweis darauf, dass Handlungsbedarf besteht. „Joachim Löw hat gute Arbeit geleistet, aber es muss eine Veränderung her, neue Impulse müssen gesetzt werden“, sagt Timo Rothenbacher. Für ihn sei nicht die Qualität der Spieler das Problem. „Es muss ein frischer Wind rein. Das hat man letztes Jahr auch bei Bayern München gesehen, als Kovac ging und Flick kam.“ Mit denselben Spielern habe der neue Bayern-Trainer viel erreicht. Ein Wechsel des Bundestrainers könnte auch dazu führen, dass erfahrene Spieler wie Thomas Müller und Mats Hummels in die Nationalelf zurückkehren. „Sie würden den jungen Spielern mehr Sicherheit geben“, so Rothenbacher, der aber nicht an ein Comeback von Müller und Hummels unter Löw glaubt. „Er hat seine Entscheidung getroffen und kann keinen Rückzieher machen.“

Aus Sicht von Felix Schelke ist die Zeit von Joachim Löw als Bundestrainer vorbei – nicht erst jetzt, sondern seit der WM 2018. „Wenn ich DFB-Präsident wäre, hätte ich ihn schon nach dem letzten WM-Spiel gegen Südkorea entlassen“, sagt der langjährige Fußballmanager des VfL Munderkingen. Dies habe nichts damit zu tun, „dass der Trainer schlecht ist, sondern einfach damit, dass er die Spieler nicht mehr erreicht. Das sind Abnutzungserscheinungen.“ Die Partie gegen Spanien habe dies gezeigt. „Man sagt oft lapidar, eine Mannschaft spiele gegen den Trainer, aber am Dienstag hatte ich dieses Gefühl. Löw hat auch in der Halbzeit nichts bewirkt.“ Die DFB-Elf habe sich von den Spaniern „vorführen lassen“, niemand aus dem deutschen Team habe sich gewehrt. „Wenn man sieht, dass was nicht mehr funktioniert, muss man handeln. Dann muss eine Trennung her.“ Felix Schelkle sieht auch den Verzicht auf langjährige Leistungsträger wie Müller und Hummels kritisch. „Wenn man wie der Bundestrainer alles auf eine Karte setzt und gestandene Nationalspieler aussortiert, geht man ein großes Risiko ein.“ Dass die Diskussion um die Rückkehr von Müller und Hummels neu aufflammt, wundert Schelkle nicht. Mit einem Umdenken Löws rechnet er jedoch nicht. „Das kann er nicht, er hat sich keinen Rückweg offen gelassen.“ Die Personaldiskussion hält Schelkle aber für berechtigt und hofft auf eine Entscheidung des Verbandes. „Vielleicht wacht der DFB auf und macht sich Gedanken um die Zukunft.“

Fabian Flinspach, Trainer des Bezirksligisten FV Schelklingen-Hausen, hält sich bei der Diskussion um den Bundestrainer zurück. Ob mit oder ohne Löw weitergearbeitet werden solle, sei schwierig zu beantworten, so Flinspach. „Ich will mir nicht anmaßen, einen Trainer, der Weltmeister geworden ist, in Frage zu stellen.“ Wenn sich die Mannschaft mit guten Spielen fürs Finalturnier der Nations League qualifiziert hätte, „hätten alles gesagt, dass es gut gegangen ist“ und dass sich die Beständigkeit ausgezahlt habe. Flinsbach weiß jedoch genau, dass es nicht rund läuft in der Nationalmannschaft. Das Spiel gegen Spanien habe er „mit einer Mischung aus Ernüchterung und Erschrecken“ verfolgt. „Gegen einen guten europäischen Gegner war zu sehen, dass es einige Baustellen gibt“, so der FV-Trainer. „Das Problem ist: Die Mannschaft ist im Umbruch und sie braucht diesen Umbruch auch.“ Doch es fehle im Augenblick eine „Achse mit Führungsspielern“. Dazu könnten aus Flinspachs Sicht auch ausgebootete Spieler wie Thomas Müller gehören, die in ihren Vereinen wichtige Rollen einnehmen und starke Leistungen zeigen. „Löw hat solche Leute außen vor gelassen, die noch im besten Alter sind und in ihren Vereinen zeigen, dass sie es noch können.“ In der Nationalmannschaften würden sie auch jungen Spielern helfen, die noch nicht so gefestigt seien. Die ernüchternden Auftritte der DFB-Auswahl zuletzt lassen für Fabian Flinspach aber nicht den Schluss zu, dass die Mannschaft bei der EM im Sommer 2021 wenig zu bestellen hat. „Wenn man die richtigen Schlüsse zieht, aus Fehlern lernt, dann kann es schon was werden. Bereits jetzt die EM abzuhaken, wäre falsch.“

„Schockiert“ vom Spiel der deutschen Mannschaft in Spanien zeigt sich Steffen Lehmann, Torhüter und Abteilungsleiter des Bezirksligisten SG Öpfingen. „Das Ergebnis war auch in der Deutlichkeit verdient. Wenn auf unserem Niveau solche Fehler gemacht würden, würden die Zuschauer wie Rohrspatzen schimpfen“, so der SGÖ-Fußballer. Als „leblos, auch von der Trainerbank aus“ bezeichnet er den Auftritt des Nationalteams und stimmt der Kritik des ZDF-Experten Bastian Schweinsteiger nach fehlender Kommunikation zu. Auch Lehmann hält ein Comeback von Thomas Müller, Mats Hummels und eventuell Jerome Boateng für eine Option. „Der Umbruch ist ein Stück weit richtig, aber bei Müller oder Hummels reden wir nicht von 36- oder 37-Jährigen. Sie sind entscheidende Figuren, die junge Spieler gut entwickeln können.“ Wenn Löw diese Spieler zurückholen würde, wäre das aus Sicht Lehmanns „kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke“. Unabhängig davon sieht der Öpfinger Torhüter die Zukunft von Löw als Bundestrainer skeptisch. “Es deutet sich ein Tapetenwechsel an.“