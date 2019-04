Frühlingsfest des MV Rißtissen bei Sonnenschein

Freundliche junge Musiker haben am Sonntag beim Frühlingsfest des Musikvereins Rißtissen das Mittagessen und die Getränke serviert. Schon vor der Mittagszeit füllte sich der Platz vor dem Musikerheim zusehends mit Gästen, die bei Sonnenschein und angenehmer Temperatur an den aufgestellten Tischen Platz nahmen.

Etliche Besucher zogen den Aufenthalt im Probenraum der Musikkapelle vor und genossen dort das in der Küche zubereitete kulinarische Angebot. Auf der Speisekarte standen Geschnetzeltes mit Salat, Schnitzel mit Spätzle und Salat sowie Schnitzel mit Salat. Auch ein Großer Salatteller und Spätzle nur mit Sauce waren zu haben. Am 4. Mai gibt es rund ums Musikerheim „Music for Kids“ mit unterhaltsamen Aktionen, dazu Musik der Jugendkapelle.