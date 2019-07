Frühförderstelle Ehingen feiert Jubiläum und Einweihung

Seit 20 Jahren besteht die Frühförderstelle Ehingen der St. Elisabeth-Stiftung Bad Waldsee. Am Freitag hat sie zusammen mit dem Jubiläum die Einweihung ihrer neuen Räume im Gebäude der Firma Möbel Borst gefeiert.

Kindererziehung und die damit verbundene Frühförderung ist Frauensache? Nicht ganz in der Frühförderstelle Ehingen der St. Elisabeth-Stiftung. Hier ist Physiotherapeut Markus Beck zusammen mit sechs Frauen bemüht, Kinder mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen so zu fördern, dass sie den Einstieg in die Grundschule schaffen. Mit im Team sind Sozialpädagogin und kommissarische Leiterin Annika Dangel, die Heilpädagoginnen Antje Kosmaia und Rosmarie Oberberger, Logopädin Barbara Binner, Ergotherapeutin Stefanie Kemmerer und Physiotherapeutin Petra Schmucker.

1999 nahm die von der Alb-Donau-Klinik GmbH eingerichtete Frühförderstelle im Gesundheitszentrum an der Spitalstraße ihre Arbeit auf. Jetzt lautet die Adresse Karpfenweg 8. Die Einrichtung hier zu finden, ist mangels ausreichender Hinweisbeschilderung allerdings etwas schwierig. Dies musste auch Sozialdezernent Josef Barabeisch feststellen, als er am Freitag vergeblich versuchte, pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt einzutreffen. Mehrfaches Befragen von Passanten führte schließlich zum Ziel.

Wolf-Dieter Korek, Leiter des Geschäftsbereichs Kinder-Jugend-Familie der St. Elisabeth-Stiftung, begrüßte die Gäste zur Jubiläums- und Einweihungsfeier, darunter Josef Barabeisch, den Sozialdezernenten des Alb-Donau-Kreises, und Peter Wittmann, den Vorstandssprecher der Stiftung. Diese übernahm vor neun Jahren die Trägerschaft der interdisziplinären Frühförderung und ergänzte sie im Rahmen der Landesvereinbarung von 2014. Der Dienst ist mit Kindergärten, Kinderärzten, Erziehungsberatungsstellen und dem Sozialpädiatrischen Zentrum in Ulm vernetzt. Schwerpunkt der Arbeit ist die Zusammenarbeit mit den Familien betroffener Kinder.