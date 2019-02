Früherer Spieler von Ehingen Urspring ins A-Nationalteam berufen

Der frühere Steeples-Basketballer Christian Sengfelder ist für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert worden. Bundestrainer Hendrik Rödl berief den 23-Jährigen vom Bundesligisten Braunschweig in den Kader für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele der DBB-Auswahl am 21. Februar in Israel und am 24. Februar in Bamberg gegen Griechenland. „Es ist eine Ehre für mich, im A-Kader zu stehen, und ich hatte es mir auch als persönliches Ziel gesetzt, das zu schaffen“, so der 2,03 Meter große Power Forward auf der Internetseite der Basketball Löwen Braunschweig. „Jetzt hoffe ich natürlich, mich so zu präsentieren, dass ich mich für beide Qualifikationsspiel für den Zwölfer-Kader empfehle und an beiden Partien teilnehme.“

Sengfelder war 2013 von Bayer Leverkusen ans Basketballinternat nach Urspring gewechselt, hatte eine Saison lang für die Urspring-Jugend und das Trikot des Zweitligisten Ehingen/Urspring getragen (seine ProA-Bilanz damals: fünf Punkte und zwei Rebounds pro Spiel). Danach ging es für ihn über die Fordham University und Boise State University 2018 in die Bundesliga nach Braunschweig. In seiner Rookie-Saison kommt Christian Sengfelder bisher im Schnitt auf eine Einsatzzeit von 27 Minuten sowie auf 9,0 Punkte und 5,4 Rebounds.

„Es ist immer etwas Besonderes, wenn einer unserer Spieler in die Nationalmannschaft berufen wird“, sagt Domenik Reinboth, Cheftrainer von Ehingen Urspring. Sengfelder sei ein Spieler, „der sich das über harte Arbeit verdient hat und Kritiker während seiner Jugendzeit Lügen gestraft hat. Ich bin besonders stolz, da ich ihn seit der U16 auf seinem Weg mitbetreue“, so Reinboth. Sengfelder hat den Kontakt nach Ehingen und Urspring nie abgebrochen, im Gegenteil: Immer wieder kehrte er in den vergangenen Jahren der spielfreien Zeit zurück, um sich fit zu halten und weiter an seinem Spiel zu arbeiten. Auch im Sommer dieses Jahres werde er voraussichtlich nach Urspring kommen, teilt das Team Ehingen Urspring mit.

Erst im vergangenen Dezember hatte ein weiterer ehemaliger Urspringschüler, Sid-Marlon Thies (Science-City Jena) sein Debüt im Nationalteam gegeben.