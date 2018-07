Frühere Hebamme feiert ihren 90. Geburtstag

Ihren 90. Geburtstag hat Anna Hildenbrand, geborene Schöllhorn, am Sonntag bei bester Gesundheit im Kreis ihrer Familie gefeiert. Von 1950 bis 1975 war sie Hebamme für die sechs Orte der Ehinger Alb und für die Lutherischen Berge. Danach arbeitete sie bis 1992 als angestellte Hebamme im Kreiskrankenhaus Ehingen.

Wie vielen Kindern Anna Hildenbrand im Lauf von 42 Jahren das vielgerühmte Licht der Welt zu erblicken half, weiß sie heute nicht mehr. Irgendwann hörte sie noch während ihrer langjährigen Tätigkeit mit Zählen auf. Wie in Dächingen alles begonnen hat, weiß sie allerdings noch ziemlich genau: Nach zweijähriger Ausbildung an der Stuttgarter Frauenklinik kam die in Eintürnen bei Bad Wurzach geborene Anna Schöllhorn zur Aufnahme des Hebammendienstes 1950 nach Dächingen. Als Wohnung wies ihr der damalige Bürgermeister Karl Holzmann ein Zimmer in dem vor etlichen Jahren abgerissenen Schulgebäude schräg gegenüber dem Rathaus zu. Von hier aus assistierte sie Frauen in den Gemeinden Dächingen, Altsteußlingen, Erbstetten, Frankenhofen, Granheim, Mundingen, Ennahofen, Grötzingen und Weilersteußlingen vor, während und nach der Geburt. Die bis zu zehn Kilometer entfernten Orte auf der Alb in schneereichen Wintern mit dem Leichtmotorrad zu erreichen war oft nicht einfach, aber Anna Hildenbrand hat es geschafft. In Dächingen heiratete sie Maurermeister Hans Hildenbrand und führte für sein Baugeschäft jahrzehntelang die Bücher. Das tat sie einschließlich der Berechnung und Auszahlung der Löhne bis zur Auflösung des Bauunternehmens. Daneben zog sie fünf eigene Kinder, drei Töchter und zwei Söhne, groß. Das alles bewältigte Anna Hildenbrand nach eigener Aussage nur, weil ihr eine Verwandte aus der Heimat in Eintürnen im Haushalt aushalf.

Ihr Mann verstarb vor drei Jahren im Alter von 87 Jahren, ihr jüngerer Sohn erst kürzlich. Doch Jammern war Anna Hildenbrands Sache nie. Sie hat gelernt, das Leben zu nehmen, wie es kam. Noch heute versorgt sie ihren Haushalt selbst und geht täglich mit ihrem Dackel spazieren. Zum Gehen benutzt sie dabei einen Rollator. Im Haus genügt ein Spazierstock. Diesen benötigte sie auch, als sie mit den Familien der Kinder und sieben Enkeln im Dorfgasthof ihren runden Geburtstag feierte. Dazu gratulierte im Namen der Stadt und der Landesregierung Ortsvorsteher Alfons Köhler und wünschte der Jubilarin noch viele schöne Jahre.