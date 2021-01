Fotowettbewerb der Hästräger

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Fasnet fällt nicht aus, sie findet nur nicht wie gewohnt statt. Der Narr verstummt daher nicht, er wird nur in Zeiten wie diesen etwas leiser.

Die Schwäbische Zeitung Ehingen und ihre Partner, die Donau-Iller Bank und die Berg Brauerei, rufen nun zu einem Foto-Wettbewerb auf, der sich an alle Hästräger der Region richtet. Um auch in den Zeiten ohne Fasnetsveranstaltungen „a bissle Fasnet“ in Ihrer Heimatzeitung zu haben, würden wir uns freuen, wenn Sie, liebe Närrinnen und Narren, uns Fotos von sich schicken – und zwar als Kind/Jugendlicher im Häs und als Erwachsener.

Diese Fotos bitte per Mail an redaktion.ehingen@schwaebische.de schicken mit dem Betreff: Fasnet. Wichtig dabei ist, in die Mail zu schreiben, wer auf diesem Foto zu sehen ist und von welcher Zunft die Närrin/der Narr stammt. Schön wäre es, das Jahr des Kinderfotos zu erfahren.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 11. Februar, der Glombige Doschdig. Denn am Fasnetssamstag, 13. Februar, würden wir dann gerne alle Fotos veröffentlichen. Unter allen Einsendern verlosen wir drei 50 Euro City-Gutscheine (von der Donau-Iller Bank) und drei Gutscheine zu einer Bier- & BrotBackZeit (für eine Person) in der Brau-&BackStube der BrauereiWirtschaft (von der Berg Brauerei).

Wichtig: Alle Teilnehmer sind mit einer Veröffentlichung der Fotos in Print und Online einverstanden.