Forschertage im Wald

Im Rahmen des Projektes „Räuber Hotzenplotz“ wurden die diesjährigen Forschertage vom „Haus der kleinen Forscher“ im Kindergarten Dreikäsehochhäusle wieder mit tollen Ideen vorbereitet. Die „Riesen und Kobolde“ wurden mit ihren Eltern in den Wald eingeladen. In einem Brief hatte Hotzenplotz sich beschwert, dass es zu wenig Verstecke und zu wenig Vögel in seinem Wald gebe.

Er bat deshalb die Kinder um Hilfe. Die waren sofort begeistert, denn sie hatten schon in einem anderen Projekt erfahren, dass Bäume sehr wichtig für Mensch und Tier sind und für das Klima eine große Bedeutung haben. An zwei Nachmittagen trafen sich Kinder, Eltern und Erzieherinnen am Rande des Gamerschwanger Waldes, um dort an einem bestimmten Platz kleine Buchen zu pflanzen. Diese wurden vom Förster Hugo Raiber dankenswerterweise zur Verfügung gestellt.

Bereits zum fünften Mal wurde das Dreikäsehochhäusle als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Zuletzt im Frühjahr.

Mit großem Engagement und viel Ausdauer begleiten die Erzieherinnen die Kinder in ihrer Einrichtung auf spannenden Entdeckungsreisen.

Sie wecken damit kindgerecht verpackt die Begeisterung der Mädchen und Jungen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Nachhaltigkeit und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung.