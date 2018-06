Formstarke SGÖ will sich ganz oben heranpirschen

Durch zwei Aus-wärtssiege in Folge hat sich die SG Öpfingen in der Fußball-Kreisliga A nach oben in der Tabelle gespielt. Jetzt soll im SZ-Topspiel gegen die SG Altheim zu Hause nachgelegt werden. Der 24. Spieltag ist zweigeteilt. Bereits am heutigen Freitag finden drei Spiele statt, die restlichen fünf am Samstag.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen – SG Altheim (Samstag 18, Vorrunde 1:1). „Im Falle eines Sieges könnten wir eventuell auf Platz drei vorrücken, dann wären wir da, wo wir eigentlich hingehören“, sagt Öpfingens Trainer Felix Gralla. Die Siege in Daugendorf und Pflummern haben das Selbstvertrauen gestärkt. Zwar fehlt Christian Grab, doch sonst ist der Kader komplett. Vor allem der Sieg beim Tabellenzweiten, der in dieser Runde zuvor alle Heimspiele gewonnen hatte, kann hoch bewertet werden, zumal er auf einer sehr guten Öpfinger Leistung beruht. Nach einigen Unentschieden auf eigenem Platz will die SG Öpfingen nun einen Dreier einfahren.

„Es wird ein hochbrisantes Spiel“, sagt Altheims Trainer Joachim Oliveira. Es werden zwar Christian Lutrelli und Simon Schuster bei den Gästen fehlen, doch diese Ausfälle kann Altheim kompensieren. „Wir werden unserem Gastgeber nichts schenken und fahren sicher nicht aussichtslos nach Öpfingen“, so der Gästetrainer.

SV Oberdischingen – TSV Allmendingen (Freitag 18.30, VR 2:1). Auf den ersten Blick dürfte dies eine klare Sache für den Gastgeber werden. Doch die Mannschaft von Mario Gegic wird trotz der bisherigen Erfolgsserie die Allmendinger nicht unterschätzen, zumal diese versuchen müssen, vom Relegationsplatz wegzukommen.

SSV Emerkingen – SF Bussen (Freitag 18.30, VR 0:1). Der SSV Emerkingen liegt nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz und könnte im Falle eines Sieges einen Schritt nach vorne tun. Die Gäste haben seit der Winterpause schon einige Spiele verloren, doch ist der Relegationsplatz immer noch in Sichtweite.

FV Schelklingen-Hausen – SG Griesingen (Freitag 18.30, VR 0:1). Der Gastgeber wird heute versuchen, den Anschluss an das Spitzenfeld zu halten. Nach dem Sieg in Dietershausen rechnen sich die Schelklinger auch gegen die SG Griesingen einiges aus. Doch die Gäste laufen Gefahr, durch eine Niederlage in die Nähe des Relegationsplatzes abzurutschen.

SpVgg Pflummern-Friedingen – TSV Riedlingen (Samstag 15, VR 1:4). Der Tabellenzweite will sich zu Hause im Riedlinger Lokalderby für die deutliche Vorrunden-Niederlage revanchieren.

SV Betzenweiler – SV Dürmentingen (Samstag 17, VR 2:2). Nach einer sehr starken Vorrunde hat Aufsteiger SV Betzenweiler seit der Winterpause kein Spiel mehr gewonnen. Da sich die Gäste noch nicht aufgegeben haben, dürfte die Partie sehr offen sein .

FC Schelklingen/Alb – TSV Rißtissen (Samstag 18.30, VR 2:1). Der Gastgeber ist seit der Winterpause ohne Niederlage und belegt zur Zeit Platz neun. Doch der TSV Rißtissen war bisher immer wieder für eine Überraschung gut.

SV Daugendorf – SGM Ertingen/Binzwangen (Samstag 18.30, VR 3:2). Der einzige bisherige Auswärtssieg gelang Daugendorf in der Vorrunde überraschend in Ertingen. Der Gastgeber hat nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt. Der SVD steht vor seinem ersten Spiel ohne Trainer Günther Haag. Haag ist vor wenigen Tagen zurückgetreten (die SZ berichtete).