Förderverein Besinnungsweg Ehinger Alb freut sich über Spende

Der Förderverein Besinnungsweg Ehinger Alb im Biosphärengebiet in Ehingen hat dieser Tage eine Spende der Netze BW in Höhe von rund 1340 Euro in Anwesenheit von Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann entgegengenommen.

Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. „Unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Netze-BW-Kommunalberater Joachim Hepner. „Darum bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um die Angaben ohne große Umstände übermitteln zu können.“ Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.

Verein und Projekt Besinnungsweg Ehinger Alb sind Teil der Lokalen Agenda 21 Ehingen. „Eine solche großzügige Spende ist natürlich immer willkommen“, freute sich Wiebke Fischer, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, über die Spende. Besonders schön sei es, dass die Bürgerinnen und Bürger von Ehingen dazu beigetragen haben: „Das ist für mich auch ein Zeichen guter Nachbarschaft.“ Wiebke Fischer bedankte sich deshalb bei allen Haushalten, die an der Aktion teilgenommen haben.