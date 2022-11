Förderverein Besinnngsweg Ehinger Alb blickt zurück

Der Förderverein Besinnungsweg Ehinger Alb im Biosphärengebiet hat in Dächingen seine Mitgliederversammlung abgehalten. Dabei ließ man die Vereinsarbeit Revue passieren, zudem standen Wahlen an.

In ihrem Tätigkeitsbericht gab die Vorsitzende Wiebke Fischer eine kurze Zusammenfassung der Vereinsarbeit: Arbeitsgruppen in Altsteußlingen, Dächingen, Granheim, Erbstetten, Frankenhofen und Mundingen pflegen wie bisher den Besinnungsweg und die zu ihm gehörenden Themenwege der einzelnen Orte. Der Förderverein unterstützt diese Arbeiten.

Im vergangenem Jahr beteiligte sich der Verein am „Hin und Weg“ der Stadt Ehingen, am Tag des Wanderns und an der elften Biosphärenwoche, ebenso wie am Jubiläum zum zehnjährigen Bestehens des Biosphäreninformationszentrums in Dächingen.

Wie bisher werben Broschüre, Wanderkarte und die Flyer zu den Themenwegen für Besuche in der Biosphäre Ehinger Alb. Erfreuliche Besucherzahlen zeigen den Erfolg dieser Bemühungen, die von der Stadt Ehingen stark unterstützt werden. Die Vorsitzende bedankte sich allen fleißigen Mitmachern in den Orten und im Verein.

Bei der anstehenden Vorstandswahl wurden der stellvertretende Vorsitzende Peter Münch sowie die Kassenführerin Annette Springer und der Schriftführer Peter Fischer in ihren Ämtern bestätigt. Ingeborg Striebel schied aus dem Vorstand aus. Als weiterer stellvertretender Vorsitzender wurde Bruno Seele gewählt. Die anderen Mitglieder des erweiterten Vorstands wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

Der Verein hat jetzt 48 Mitglieder. Neue Mitglieder sind willkommen.