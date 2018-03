Flugwettbewerb für rohe Eier mit selbstgebastelten Fliegern

„Oier ra“ hat es am Palmsonntag wieder in der Städtischen Galerie in Ehingen geheißen. 16 Kinder haben sich zu diesem Wettbewerb gemeldet, bei dem rohe Eier in einem von ihnen gebastelten Flugkörper aus dem zweiten Stock der Galerie nach unten fliegen sollen und dabei nicht zerbrechen dürfen.

Das Ganze geht auf eine historische Begebenheit zurück, erzählte Organisator Volker Sonntag. Demnach hat einst im Jahr 1686 eine arme Frau der Freifrau von Speth 30 Eier zum Kauf angeboten. Doch die war an diesem Tag mit dem falschen Fuß aufgestanden, fand die Eier zu klein, den Preis zu hoch und schmiss sie kurzerhand aus dem Fenster. Doch die Eier überlebten den Sturz unbeschadet. Die Frau von Speth erkannte, dass da eine höhere Macht im Spiel, war, zahlte der Frau den doppelten Preis und wurde fortan lieb und mild. 16 Kinder hatten für den Start mit ganz viel Phantasie und Geschick die unterschiedlichsten Flugkörper und Behältnisse für die rohen Eier gebastelt. Monika Kneer von den Ehinger Kunstfreunden schickte zusammen mit den Kindern die Flugobjekte auf die Reise und passte auf, dass der Konstrukteur nicht gleich hinterher flog. Mal waren es Flugzeuge, die in der Kanzel die Eier trugen, mal Fallschirme, mal hing an einem Fallschirm ein Zeppelin.

Originell waren die Flugkörper bestehend aus zusammengebundenen Luftballons mit einem Körbchen für das Ei. Drei Cousinen hatten einen rosaroten Ballon genäht und in einem Körbchen darunter ihr Ei auf die Reise geschickt. Der knallbunte Flieger von Lenn Keller legte einen höchst eleganten weiten Flug hin, baute noch ein Looping ein und gewann damit den ersten Preis. Auch der Flieger von Hanns Mayer flog einen weiten Bogen und errang für seinen Erbauer Platz zwei.

Zwischendurch überflog ein Storch das Gelände am Groggensee, um zu zeigen wie eine elegante Flugbahn aussieht. Emma Vogel und Lina Braunstetter hatten gemeinsam einen Flieger gebaut, der ihnen Platz drei einbrachte. Nicht immer blieb das transportierte Ei heil, aber auch für die Bruchlandungen gab es einen kleinen Trostpreis. Für die Jury bestehend aus Anne Linder, Armin Ege vom Lions Club, der die Preise für den Wettbewerb sponserte, Bernhard Mayer von den Ehinger Sportflieger, die einen Gutschein für einen Rundflug als Preis gestiftet hatten, und Bernhard Mayer von den Kunstfreunden war es keine leichte Aufgabe die Preisträger zu ermitteln. Während die Jury sich zur Beratung zurückgezogen hatte unterhielt Roland Ernst mit seinen Musikern die Zuschauer mit flotten Jazzrhythmen.