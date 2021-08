Flüchtender Ladendieb überfährt Mann um ein Haar

Dreist, so die Polizei, verhielt sich ein junger Mann am Freitag gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt in Ehingen. Ohne an der Kasse seine Wurstwaren samt Bier im Wert von etwa 60 Euro zu bezahlen, schob er seinen Einkaufswagen direkt auf den Parkplatz. Einer 41-jährigen Kassiererin fiel das auf, sie informierte ihre Kollegen. Zwei Angestellte (51 und 60 Jahre) versuchten, den Mann aufzuhalten.

Setzte sich in Dacia und fuhr einfach davon

Nachdem sie dem Dieb den Einkaufswagen samt Wurst und Bier abgenommen hatten, sollten die Personalien des jungen Mannes festgestellt werden. Der jedoch setzte sich in seinen Dacia und fuhr einfach davon. Um nicht überfahren zu werden, musste sich der 60-Jährige durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Die Autonummer hatten sich die Mitarbeiter des Supermarktes aber gemerkt. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen überprüfte daraufhin die Halteradresse. Nachdem die Beschreibung des Ladendiebs mit einem dort anwesenden 20-Jährigen übereinstimmte, wird jetzt gegen diesen ermittelt.

Auch gegen Fahrzeughalterin wird ermittelt

Den Mann erwartet ein Strafverfahren nicht nur wegen des Ladendiebstahls. Er wird sich auch wegen Nötigung im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Bei seiner Personalienfeststellung stellte sich nämlich heraus, dass er keinen Führerschein hat. Aus diesem Grund wird auch gegen die Fahrzeughalterin ermittelt. Sie hatte ihr Auto dem Mann ausgeliehen.