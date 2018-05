Floriansmesse vereint Feuerwehrleute und Bürger

Die alljährliche Floriansmesse in der Ehinger Liebfrauenkirche ist ein Gottesdienst der besonderen Art. Früh um acht Uhr hat sie am Sonntag wie üblich begonnen, und die Hälfte aller Anwesenden war uniformiert angezogen. In voller Montur einschließlich Helm ist es den Männern von der Feuerwehr nämlich wie sonst nur einem Bischof gestattet, behütet im sonst barhäuptig zu betretenden Gotteshaus zu verweilen. Wie am Anfang vor 34 Jahren stand der Begründer der Tradition auch beim 35. Mal der Euchariestiefeier vor und lud die Glaubenden zum Abendmahl. Erstmals allerdings überließ Franz Glaser das Predigen einem, der während der Messe an seiner Seite stand und der Feuerwehr seit neuestem als Fachberater für Seelsorge noch näher als bisher schon steht. So fiel es dem Prälaten nicht schwer, den jüngeren Diakon Johannes Hänn die passenden Worte zum Dienst am Mitmenschen finden zu lassen. Glaser sei sein großes Vorbild und habe ihn und seine Frau vor 30 Jahren getraut, knüpfte Hänn die Zusammenhänge und fasste die von Christus angemahnte Liebe als Aufforderung zur Tat. Dem an der Orgel bewährten Feuerwehrmann Richard Enderle assistierte Harald Häger auf der Trompete. Die Feuerwehrmusikkapelle aus Bad Saulgau begleitete Gesänge aus Schuberts „Deutsche Messe“ und andere Lieder .