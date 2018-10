Flohmarkt in der alten Schule brummt

Kaum hatten sich die Türen der alten Schule in Nasgenstadt zum 27. Flohmarkt geöffnet, gab es ein dichtes Gedränge von Kauflustigen. 45 Anbieter hatten ihre Keller und Bühnen durchforstet und ihre Schätze aufgebaut. Alte Handbohrer, Omas Nähkasten ohne Henkel für fünf Euro, Wandschmuck vom Kruzifix bis zum handbemalten Porzellanteller, Töpfe fast neu, Tupperschüsseln in allen Variationen. Es gab nichts, was es nicht gibt und wurde auch gekauft. Meist schwerbeladen gingen die Käufer nach Hause oder gönnten sich eine kleine Pause bei Kaffee und Kuchen.

Einen ganz besonderen Stand mit Selbstgemachten gab es wie immer bei den Ministranten. Mit mütterlicher Hilfe hatten sie leckeres Apfelbrot gebacken.

Die appetitlichen Backmischungen in den Einweckgläsern hatten sie selbst abgewogen, erzählten Andreas und Laura. (Bild) Das Anmachholz für den Ofen hatten die Minis von einer Behindertenwerkstatt gekauft, die Tüten aber mit einem persönlichen Bild verschönt.