Flieger werben mit Aktion um Nachwuchs

Gelandet sind die Sportflieger nicht mit ihrem Segelflugzeug Mosquito Glasflügel 303 in der Hauptstraße, sondern haben es vorschriftsmäßig im Hänger dorthin gebracht. Der Grund für diesen ungewöhnlichen Ausflug eines Segelfliegers: Die Sportflieger suchen Nachwuchs. „Faszination Fliegen und das mit der Kraft der Natur erleben“ lautet ihr Werbeslogan. Einen zweitägigen Schnupperkurs bieten sie am ersten Augustwochenende für interessierte Buben und Mädchen an. „Mit 14 Jahren können Jugendliche das Segelfliegen lernen, die Kosten sind überschaubar“, sagten Sören Rust, Lars Klausnitzer und Jannik Maier vom Ehinger Sportfliegerclub und verteilten Infomaterial. Der zehnjährigen Siri hat es schon mal einen Riesenspaß gemacht, überhaupt in so einem Flugzeug zu sitzen, der kleinere Bruder schaute lieber erst mal zu.