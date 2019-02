Fleißig für alpinen Skinachwuchs gesammelt

Bereits Anfang Februar hat der Förderverein des alpinen Skisports Regionalteam Westallgäu zum bereits achten Mal den Sponsoren-Skilauf am Schwandlift in Thalkirchdorf organisiert. Bei traumhaften Bedingungen konnte aufgrund der Kälte von 14.30 bis 20.30 Uhr unter Flutlicht auf einer abgesperrten Piste jeder seine Läufe absolvieren. Die meisten Runden fuhr Selina Stadler (RG Weiler Simmerberg) mit 48 Durchgängen durch den gesteckten Lauf, was insgesamt einer Lauflänge von mehr als 20 Kilometern entspricht. Die größte teilnehmende Mannschaft war der SCB Lindau mit 34 Startern und insgesamt 482 Runden. Insgesamt konnten alle Teilnehmer über 6000 Euro für den alpinen Skinachwuchs im Westallgäu sammeln.

Dabei spielte es keine Rolle, in welcher Zeit wie viele Läufe geschafft wurden. Stand doch nicht der sportliche Wettkampf im Vordergrund, sondern der Spaß am Skifahren und der soziale Aspekt: Der gesamte Erlös ging an den Skinachwuchs des Regionalteams Westallgäu. Beim veranstalteten Sechs-Stunden-Ski-„Marathon“ suchte sich jeder Teilnehmer einen oder auch mehrere Sponsoren, der pro absolviertem Lauf einen bestimmten Einzelbetrag sponsert. In diesem Jahr nahmen 82 Teilnehmer teil und konnten somit einen erheblichen Erlös für den Skinachwuchs einfahren.

Der Dank des Fördervereins gilt dem Liftbetreiber des Skigebietes und dem Helferteam des Regionalteams, die ein kostenloses Flutlicht-Skifahren sowie gute Bedingungen im Riesenslalomlauf für alle Teilnehmer bescherten.