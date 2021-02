Flammen aus Keller: Trockner läuft heiß

Einen Brand löschte die Feuerwehr am Sonntag in Ehingen. Gegen 22.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Seeblick aus. Dort qualmte es aus dem Kellerfenster eines Einfamilienhauses.

Flammen gelöscht

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner soll den Brand verursacht haben.