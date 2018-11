Flüchtlinge, Dieselverbot und Perspektiven: So beantwortet CDU-Politiker Fragen von Schülern

„Können Sie sich dafür einsetzen, die Kosten für die Schülerfahrkarte in Baden-Württemberg abzuschaffen? Wie bewerten Sie ein Dieselverbot?“ Mit solchen Fragen wurde CDU-Politiker Manuel Hagel am Freitag an der Ehinger Jungenrealschule bei seinem Besuch anlässlich des Tages der freien Schulen konfrontiert. Doch er nutzte den Besuch auch selbst, um Fragen zu stellen. So erfuhr er, dass der überwiegende Teil der Zehner nach dem Abschluss eine Ausbildung antreten wird.

Manuel Hagel sagte den Schülern, dass sie als Handwerker und auch als Kaufmänner einen ordentlichen Berufsweg gehen könnten und nicht das Abitur brauchen. Hagel erkundigte sich, wie die Schüler ihren Ausbildungsbetrieb ausgewählt haben, um zu erfahren, dass dem Vertragsabschluss ein Praktikum vorausging. Eine Handvoll Schüler hat aber doch das Abitur zum Ziel. Einer davon möchte Polizist werden, was den Landtagsabgeordneten freute.

Flüchtlinge: Nichts unter den Teppich kehren

Auch Asylbewerber waren ein Thema des Gesprächs. Ein Schüler sprach „die Vorfälle in Ravensburg und so“ an. Hagel erklärte, er plädiere dafür, offen über die Delikte zu sprechen und sie eben nicht unter den Teppich zu kehren, um andererseits die humanitäre Hilfe für Berechtigte, auch gerade verfolgte Christen, weiterhin zu betreiben. In der Erstaufnahmestelle in Meßstetten sei er auf ein wohl sehr traumatisiertes Opfer von Boko Haram getroffen, berichtete er.

Die acht Wortmeldungen der Schüler bezogen sich je zur Hälfte auf die CDU und die aktuellen politischen Themen. So erzählte Manuel Hagel, dass er als 16-Jähriger in die Junge Union eingetreten war, nachdem er Veranstaltungen anderer Parteien besucht hatte, ihn aber das Leitmotiv des christlichen Menschenbildes der CDU am stärksten ansprach. Als Generalsekretär habe er mit der Ausrichtung der Partei und der Führung der 60 hauptamtlichen Mitarbeiter im Land zu tun, wobei ihm seine frühere Erfahrung aus der Tätigkeit für die Ehinger Sparkasse sehr nutze. Er sei nicht immer einer Meinung mit anderen CDU-Mitgliedern. Einen Berufs- und Meinungsmix und eben keine Uniformität finde er richtig.

Auf die Frage nach Zielen antwortete der Abgeordnete mit einer Aussage von Alt-Ministerpräsident Erwin Teufel, dass ein Amt zur Person kommen müsse und nicht umgekehrt. „In der Politik kann man so etwas nicht planen. Wer sich unter Zwang setzt, ist bald deprimiert“, sagte Hagel, verbunden mit der Erklärung, zwei, drei Perioden Mitglied des Landtags bleiben zu wollen, nicht aber bis zur Rente.

Luftqualität werde besser

Zum Stichwort Dieselverbot sagte Hagel, dass es nicht primär um das Verbot gehe, sondern um die Steigerung der Luftqualität, wobei diese in Stuttgart seit Jahren besser werde. Einem Verbot steht bei Hagel der Wunsch nach technischen Verbesserungen entgegen. Der Politiker stimmte einem Schüler, der aus Stuttgart stammt, zu, dass der ÖPNV verbessert und mehr Parkhäuser vor der Stadt gebaut werden müssten. Schülerfahrkarten fallen zumeist in die Zuständigkeit des Landkreises, erklärte Hagel. Er sei gegen einen Zuständigkeitswechsel, weil sonst auch bei der Fahrplanplanung „eine starre Regelung herauskommen“ könnte.

Die Fragerunde fand in Anwesenheit von Rektorin Simone Mühlberger, zuständig für die Standorte Ehingen und die Mädchenrealschule Obermarchtal, Konrektor Jürgen Wicker sowie der Lehrer Katrin Häusler, Daniel Rederer und Andreas Sommer statt.