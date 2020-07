Firma Stöhr spendet Sattelauflieger an Gewerbeschule

Auf dem ehemaligen TÜV-Gelände ereignete sich ein Highlight für so manchen Auszubildenden der Gewerblichen Schule in Ehingen. Das Speditionsunternehmen Stöhr spendete der Gewerblichen Schule einen Sattelauflieger. Dieser wurde unter Einhaltung der Corona-Regeln feierlich überreicht. Schulleiter Jochen Münz bedankte sich dafür herzlich bei der Firma Stöhr.

Die jungen Erwachsenen, die als Berufskraftfahrer ausgebildet werden, haben jetzt die Möglichkeit, die theoretischen Vorgänge, die sie im Unterricht lernen, auch praktisch anzuwenden.m Konkret wird am gespendeten Sattelauflieger das Ein- und Abkuppeln geübt. Auch ein ganz großes Thema sei die Ladungssicherung, so Werkstattlehrer Marwan Chartouni: „Wenn die Berufskraftfahrer in eine Kontrolle kommen, ist das Erste die Überprüfung der Ladungssicherung.“ Aber auch kleinere Reparaturen wie der Wechsel eines Rades gehören mit dazu.

Enger Kontakt zwischen Firma Stöhr und der Schule

Auch Geschäftsführer Erwin Stöhr steht dauerhaft in engem Kontakt mit der gewerblichen Schule. Ihm ist besonders wichtig, dass die Auszubildenden gutes Equipment zu Verfügung haben. Die Spedition Stöhr und die Gewerbliche Schule Ehingen stehen in ständigem Austausch. Seit rund 15 Jahren bildet der Speditionsbetrieb aus. „Bei uns ist das ein ständiges Geben und Nehmen“, so Stöhr.

Der 13,6 Meter lange Sattelauflieger sei zwar gebraucht, aber wie neu hergerichtet. Das auf dem Auflieger aufgedruckte „Teamwork“ soll die gute Zusammenarbeit von der Firma Stöhr und der gewerblichen Schule Ehingen verdeutlichen. „Die Schüler und Schülerinnen hier brauchen das Equipment einfach und dann ist es für uns selbstverständlich, dass wir auch Materialien von uns zur Verfügung stellen“, so Stöhr. Doch nicht nur Schulleiter Münz mit Kollegen und Kolleginnen freuen sich über die großzügige Spende. Auch Johannes Müller vom Landratsamt in Ulm schätzt die Spende sehr: „Berufsausbildungen haben im ganzen Alb-Donau-Kreis einen hohen Stellenwert und der Alb-Donau-Kreis setzt viele Mittel ein, um das zu fördern. Dass auch aus der Wirtschaft Spenden kommen, freut uns und wir schätzen das sehr.“

Üben auch bei schlechtem Wetter

Die Lehrkräfte der Gewerblichen Schule sind ebenfalls froh über die kurze Entfernung zum Speditionsbetrieb, der in Rottenacker ansässig ist. Vor Prüfungen ist es den Auszubildenden erlaubt, vor Ort am Fahrzeug zu üben. „Es ist unbeschreiblich was unsere Auszubildenden für Möglichkeiten haben und was wir alles nutzen können“, so Chartouni. Über die neu sanierten Schulungsräume auf dem ehemaligen TÜV-Gelände sind ebenfalls alle hellauf begeistert. „Die Auszubildenden haben hier die besten Voraussetzungen“, findet auch Stöhr. Die zukünftigen Berufskraftfahrer sind zudem nicht auf das Wetter angewiesen – sie haben nebenan eine große Garage.