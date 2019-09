Firma aus Kanada kauft neun neue Liebherr-Krane

Die LaPrairie Firmengruppe, mit Sitz in Westkanada, hat neun neue Liebherr-Maschinen in die Flotte aufgenommen. Für die Verleihgeschäfte in der Bau- und Miningindustrie sowie im Öl- und Gassektor sind vor allem die neuen Geländekrane eine wichtige Ergänzung der Kranflotte, teilt Lieberr mit.

Die LRT-Geländekrane kommen nun häufig bei Langzeit-Jobs zum Einsatz und entlasten dadurch die vorhandene Flotte der All-Terrain-Krane, die somit wieder ihre üblichen Einsätze als Taxikrane wahrnehmen können. Geländekrane werden häufig ohne Kranfahrer von LaPrairie vermietet, daher waren die Bedienfreundlichkeit sowie die Sicherheit der Fahrer und des Umfelds wichtige Kriterien im Auswahlprozess, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hohe Zuverlässigkeit

„Wir haben unsere neuen Krane von Liebherr aus zwei Gründen gewählt: Zum einen besitzen Liebherr-Krane einen sehr hohen Werterhalt, zum anderen haben wir sehr gute Erfahrungen mit unserer Flotte aus All-Terrain-Kranen und Teleskop-Raupenkranen von Liebherr gemacht”, erläutert Reagan LaPrairie. „Liebherr bietet die besten Produkte in der Kranwelt und vor allem höchste Zuverlässigkeit, gerade auch bei schwierigen Einsätzen während unserer extrem kalten Winter.”

Die Entscheidung für die vier neuen Geländekrane vom Typ LRT 1090-2.1 war für LaPrarie wohl überlegt. Durch die VarioBase-Technologie, die standardmäßig in den Liebherr-Geländekranen eingebaut ist, das Kamera-Monitoring-System und die große und übersichtliche Fahrerkabine sind die LRT-Krane die sichersten ihrer Kranklasse und wurden daher von LaPrairie ausgewählt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war der Kundendienst sowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. „Für unseren nordamerikanischen Markt ist die Kombination beim LRT aus Antriebsstrang und Cummins-Dieselmotor bestens geeignet – auch was den Service, die Ersatzteilverfügbarkeit und die Zuverlässigkeit im Dauereinsatz betrifft”, ergänzt LaPrairie.

In Las Vegas präsentiert

Die LRT-Geländekranserie wurde dem amerikanischen Markt anlässlich der Conexpo 2017 in Las Vegas präsentiert. Innerhalb eines Jahres nach Start der Serienfertigung konnten bereits über hundert Geräte ausgeliefert werden. Die Geländekrane sind weltweit in unterschiedlichen Anwendungen im Einsatz.

Die LaPrairie Crane gehört zur LaPrairie Firmengruppe und ist vollständig im Familienbesitz. Die Firmengruppe beschäftigt derzeit über 500 Mitarbeiter mit Standorten in Westkanada und den nördlichen USA. LaPrairie bietet seinen Kunden eine Flotte von 95 Kranen aller Größenklassen an, wovon derzeit rund zwei Drittel Liebherr-Geräte sind. Der Familienbesitz spiegelt sich auch in den Grundwerten wieder – hier wird höchstes Augenmerk auf die Sicherheit und das Wohl der Mitarbeiter gelegt, damit alle gemeinsam an einem Strang ziehen.