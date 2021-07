Finale der Männer ist in Riedlingen

Das Endspiel im Wettbewerb um den Fußball-Bezirkspokal 2020/21 der Männer wird am Freitag, 23. Juli, in Riedlingen ausgetragen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Dabei stehen sich der Bezirksligist SW Donau und der A-Kreisligist SV Ringingen gegenüber, die sich am Wochenende im Halbfinale durchgesetzt hatten. Zugelassen zu dem Spiel sind nach der Corona-Verordnung maximal 1500 Zuschauer. Noch offen ist derweil, wann und wo das Endspiel der Frauen zwischen der SG Dettingen und dem Titelverteidiger SC Blönried ausgetragen wird.