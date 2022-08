Fidelius Waldvogel kommt mit seiner Wanderbühne

Martin Wangler, SWR Schauspieler und Schwarzwälder Kabarettist, macht am Donnerstag, 4. August, Halt im Brauerei-Garten in Ehingen-Berg. Ab 19.30 Uhr unterhält er dann als Fidelius Waldvogel und bietet in seinem Kabarettprogramm „Nächste Ausfahrt: Heimat!“ viel Musik, Geschichten und kulinarischen Köstlichkeiten. Das kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Sein „Tourbus“ ist ein alter Traktor Modell: Eicher Königstiger (Baujahr 1968) mit Spitzengeschwindigkeit 25 km/h. Daran hängt ein Forstarbeiterwagen, den der ehemalige Zimmermann zu einer Bühne umgebaut hat, der gleichzeitig sein zu Hause ist. Küche, Bad, Schlaf-, Ess- und Wohnzimmer. Abends wird eine Seitenwand aufgeklappt. Sie gibt den Blick frei in seine Behausung, die so zum lebendigen Bühnenbild wird.

In seinem Kabarettprogramm erzählt, singt und musiziert Wangler, über Eigensinniges und Eigenwilliges der menschlichen Spezies im regionalen aber auch globalen Sinne. Aktueller denn je sind die Begriffe „Daheim sein“ und „Heimat“, weil sie dieses Jahr eine eine ganz neue Dimension erfahren haben, heißt es in der Vorschau weiter. Das treibt Fidelius um und er denkt laut darüber nach, wer wir sind, was uns ausmacht, was wir lieben, essen, ablehnen oder verdrängen... – denn wir sind alle globale Bürger mit regionalen Wurzeln. Und in der Not sind Wurzeln wichtiger denn je. Garantiert ist ein geballtes Paket an Kultur aus dem Ländle, dargeboten unter gut abgehangenen Speckseiten, Würsten und getrockneten Kräutern.