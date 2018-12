Feuerzangenbowle wärmt beim Weihnachtssingen

Mit „Kling, Glöckchen“ hat eine Bläsergruppe des Musikvereins am Samstag das traditionelle Weihnachtssingen beim Rathaus eröffnet. Schon eine halbe Stunde vor Beginn füllte sich der Platz vor dem Feuerwehrhaus mit Menschen, die sich auf das Fest einstimmen ließen.

Von der Feuerwehr, den Germanen, der Grundschule, dem SOS-Team und den Funkenbauern konnte man sich bei winterlicher Kälte unter weißen Zeltbaldachinen mit Glühwein, Punsch und Gebäck verwöhnen lassen. Die beste Idee hatten die gebürtigen Hamburger Klaus-Peter Schuldt und Andrej Classen mit ihrem originellen Feuerzangenbowle-Ofen. An diesem drängten sich vor allem Leute, die es gerne etwas wärmer hatten. Innen und außen konnte man sich hier auf Wohlfühltemperatur bringen. Das Gerät bestand aus einem von zwei Seiten beheizbaren Unterteil mit zwei Kupferkesseln oben drauf. In einem wurde der Wein vorgeheizt, im anderen erhielt er durch den über einen Zuckerhut gegossenen und brennenden Rum Süße und Geschmack. In vorgewärmten blauen Tassen serviert, schmeckte das Getränk vorzüglich.

Geistige Anregung für das Christgeburtsfest kam von der Bühne, als die Erstklässler das Programm mit einem Weihnachtstanz eröffneten und alle 94 Grundschulkinder „Winterzeit, Weihnachtszeit“ sangen. Mit weihnachtlichen Weisen erfreute der Kirchenchor und der Musikverein. Ortsvorsteher Markus Stirmlinger freute sich über den Andrang.