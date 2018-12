Feuerwerk an Silvester: Das gilt es zu beachten

Feuerwerk-Liebhaber kaufen bereits seit Freitag wieder Kracher und Raketen, mit denen sie bunt und laut ins neue Jahr starten wollen. Um gemeinsam zu feiern, kommen die Menschen in den Städten und Gemeinden pünktlich zu Mitternacht an zentralen Plätzen zusammen. Doch gibt es an Silvester auch einige Tipps zur Sicherheit zu beachten – und auch Regeln, die beim Feuerwerk in den Städten gelten.

Trotz des bunten Glanzes lauern im Umgang mit Feuerwerk viele Gefahren, betont die Polizei, jedes Jahr würden sich viele Menschen durch eine falsche Handhabung verletzen. Auch müssten sich die Beamten jedes Silvester mit Straftaten durch Betrunkene oder mit Betrunkenen beschäftigen. Um den Feiernden ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, hätten viele Kommunen mit der Polizei Sicherheitskonzepte entwickelt. Ein Teil dieser Konzepte sind Regelungen, wo etwa das Böllern verboten ist. Viele zusätzliche Polizisten werden an Silvester im Einsatz sein, um diese Regelungen zu überwachen. Die Behörden wollen den Menschen so ein unbeschwertes Feiern ermöglichen. „Ein gewisses Maß an Vernunft und Einsicht steht keineswegs im Widerspruch zum ausgelassenen Feiern“, betont die Polizei. Sie werde diejenigen, die andere gefährden oder belästigen, rechtzeitig in ihre Schranken weisen.

Kein Feuerwehr in der Nähe von Krankenhäusern

Keine speziellen Verbote und Sicherheitsmaßnahmen gibt es laut der Stadtverwaltung in Ehingen. „Wir richten uns nach der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz“, sagt die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt, Anna Draksimovic. „Damit sind wir in den letzten Jahren gut gefahren.“ In der Verordnung sei festgehalten, dass in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen kein Feuerwerk abgebrannt werden darf.

Jürgen Weinstein war mit seiner Pyrotechnik auch schon vorm Ulmer Münster aktiv. (Foto: Kaya)

Darauf weist auch das Ordnungsamt in Munderkingen hin. Außerdem betont das Amt, dass Raketen, Schwärmer, Batterien und Knallkörper nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden dürfen, nicht jedoch vor dem Silvestertag sowie nach dem Neujahrstag. Außerdem gibt es zum Schutz der historischen Altstadt ein Feuerwerksverbot in Munderkingen innerhalb der Grenzen Donau, Bahnhofstraße, Angerweg, Schillerstraße und Gemeindeverbindungsstraße nach Algershofen. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Die Polizei warnt vor illegalen, selbst gebastelten Böllern und mahnt, einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, wie etwa ausreichend Abstand zu Umstehenden zu halten. Ausdrücklich warnt sie davor, Silvesterknaller aus dem Ausland zu kaufen. Diese seien möglicherweise nicht geprüft und damit in Deutschland nicht nur verboten, sondern unter Umständen sogar lebensgefährlich. Auch wer Böller selbst bastelt, mache sich strafbar – und begebe sich in Gefahr. Denn bei selbst hergestellten Feuerwerkskörpern könnten unter Umständen schon geringste Einwirkungen zu einer Explosion führen.

Kunden von weiter weg

Feuerwerk in hoher Qualität, darunter Pistolenmunition, gibt es beim Stahlwaren-Fachgeschäft Schrode in Ehingen. Auch Kunden von weiter weg, zum Beispiel aus Riedlingen oder Ulm, kämen Jahr für Jahr hierher, weil ihnen eine besonders hohe Qualität wichtig sei, sagt Gertrud Schrode. Das Entscheidende sei die Befüllung, also was in den Knallern drin ist, erklärt sie. Doch würden Feuerwerkskörper bei ihnen auch mehr kosten als etwa beim Discounter. „Batterien gibt es zwischen 9,50 und 480 Euro zu kaufen“, sagt Lothar Schrode. Eine Batterie zu letzterem Preis müsse man schon zu zweit tragen.

Früher habe es gar nicht, wie heute, in jedem Baumarkt und jedem Discounter Feuerwerk zu kaufen gegeben, sagt er. Dementsprechend größer sei der Andrang im Geschäft in der Kirchgasse gewesen. Nun werde es Jahr für Jahr weniger.

Feuerwerk auf eben und freien Flächen

Die Polizei rät, Feuerwerk nur auf ebenen und freien Flächen abzubrennen – Äste, Balkone oder andere Hindernisse dürfen nicht in der Flugbahn der Feuerwerkskörper sein. Außerdem solle man nur Feuerwerkskörper verwenden, die keine Mängel erkennen lassen. Fehlgezündete Feuerwerkskörper und Blindgänger solle man nicht wieder anzünden, sondern entsorgen. Funktioniert das Feuerwerk nicht, solle man mindestens 15 Minuten warten und sich in dieser Zeit nicht nähern. Danach könne das Feuerwerk zum Beispiel in einen mit Wasser gefüllten Eimer gelegt und anschließend im Hausmüll entsorgt werden.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, dem rät die Polizei: „Finger weg vom Alkohol“. Wer doch etwas trinkt, dem rät die Polizei, ein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Unverbesserliche seien gewarnt: Die Polizei werde verstärkt kontrollieren. Und wer kümmert sich nach der Böllerei eigentlich um den ganzen Müll in der Stadt? In Ehingen werden am 1. Januar bereits um 7 Uhr fünf Mitarbeiter des Bauhofs damit anfangen aufzuräumen. Wie im Vorjahr werden sie dabei von der islamischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya unterstützt.

Rund 140 Millionen Euro haben die Deutschen im vergangenen Jahr für Knaller ausgegeben. Seit Freitag gehen in der Region die Silvesterraketen und Böller über den Ladentisch. Aber nicht überall darf das Feuerwerk gezündet werden.