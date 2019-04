Feuerwehren im Kreis retten 240 Menschen – 26 Tote geborgen

Das vergangene Jahr war eines mit vielen Herausforderungen für die Feuerwehrleute im Alb-Donau-Kreis. Kreisbrandmeister Ralf Ziegler hat bei der Dienstversammlung der Feuerwehren am Freitag in Illerkirchberg an die Einsätze erinnert und dargestellt, wie die Wehren in der Region dastehen.

„Das Jahr 2018 war ein arbeitsreiches Jahr für die Feuerwehren unseres Kreises“, sagte Ziegler. 16 Großbrände gab es und die Feuerwehr musste auch in der gesamten Fläche präsent sein, zum Beispiel nach einem schweren Unwetter Mitte Juni, das nahezu den ganzen Landkreis betraf. „Innerhalb kurzer Zeit mussten 196 Einsätze abgearbeitet werden.“

Mehr Einsätze als 2017

194 Einsätze mehr als 2017 spreche für eine klare Tendenz nach oben, so Ziegler, 1923 Einsätze gab es im vergangenen Jahr insgesamt. Die Feuerwehr wurde zu 315 Bränden gerufen, zu 1176 technischen Hilfeleistungen und 163 sonstigen Einsätzen. 240 Menschen wurden gerettet, 26 konnten nur noch tot geborgen werden.

Dass bei all diesen Einsätzen nur 13 Feuerwehrangehörige verletzt wurden, zeigt den hohen Ausbildungsstand, welcher bei uns mittlerweile vorherrscht. Ralf Ziegler, Kreisbrandmeister

„Dass bei all diesen Einsätzen nur 13 Feuerwehrangehörige verletzt wurden, zeigt den hohen Ausbildungsstand, welcher bei uns mittlerweile vorherrscht“, so der Kreisbrandmeister. Auch Fehlalarmierungen gab es wieder: 269 waren es, davon seien sechs böswillige Alarme gewesen.

„Die 269 Fehlalarmierungen beziehen sich größtenteils auf Täuschungsalarme von Brandmeldeanlagen. Dies ist trotz modernster Technik und ständiger Vor-Ort-Kontrollen ein noch sehr hoher Wert, welcher beobachtet werden muss. Denn hinter jeder dieser Fehlalarmierungen steckt in der Regel ein Löschzugalarm, bei welchem Feuerwehrangehörige ihren Arbeitsplatz verlassen müssen“, so Ziegler.

55 Feuerwehren und 125 Abteilungen sowie vier anerkannte Werkfeuerwehren gibt es aktuell im Landkreis. „Mit 3891 gemeldeten Mitgliedern wurde im zehnten Jahr in Folge ein neuer Spitzenwert erreicht.“ 2017 waren 3857 Mitglieder in den Feuerwehren im Alb-Donau-Kreis gezählt worden. Auch bei der Jugendarbeit gebe es einen Aufwärtstrend: 814 Jugendliche haben sich im vergangenen Jahr in 34 Jugendfeuerwehren engagiert. 2017 waren es 798 Jugendliche. Die Zahl der Frauen, die sich in den Wehren engagieren, ist gering: 163 sind es bei den Jugendfeuerwehren, 147 bei der Einsatzabteilung.

Knapp 1,5 Millionen Euro Förderung

Zwölf von 16 gestellten Förderanträgen konnte im vergangenen Jahr stattgegeben werden. Förderungen gab es im vergangenen Jahr etwa für die Anschaffung eines HLF-10-Fahrzeugs in Ehingen (92 000 Euro) sowie je für die Beschaffung eines LF-10-Fahrzeugs (je 92 000 Euro) in Rottenacker und Oberdischingen. „So kommen wir mit den Pauschalförderungen von 90 Euro pro aktivem und 40 Euro pro Jugendfeuerwehrmitglied auf eine Fördersumme von 1 443.300 Euro“, erklärte Ziegler. Die große Anzahl an positiven Förderbescheiden führe letztendlich zu größerer Planungssicherheit bei den Kommandanten.

Auch Schulungen sprach Ziegler bei der Dienstversammlung an. Im vergangenen Jahr sei bei einigen Alarmübungen in Seniorenwohnheimen der Ausbildungsstand in Bezug auf das Vorgehen unter Atemschutz in Sondereinrichtungen getestet worden. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass hier dringender Handlungsbedarf geboten ist.“