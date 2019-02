Feuerwehreinsatz bei H&M in Ehinger Innenstadt

Mit 19 Mann und vier Fahrzeugen ist die Ehinger Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zum H&M in der Ehinger Innenstadt ausgerückt. Sie steuerte das Gebäude von der Hauptstraße wie auch von der Schwanengasse an. Sehr schnell stellten die Feuerwehrleute fest, dass es ein Fehlalarm war.

„Die Brandmeldeanlage hat den Alarm ausgelöst“, erklärte Stadtbrandmeister Oliver Burget. „Warum, wissen wir derzeit noch nicht.“ Die Ursache müsse nun der Technische Dienst beziehungsweise der Hausmeister feststellen.

Mehr entdecken: Küchendämpfe lösen Feuerwehreinsatz in Innenstadt aus