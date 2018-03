Feuerwehr verabschiedet AH-Kamerad

Für die Feuerwehr Altheim hat nach der Hauptübung am Samstag (die SZ berichtete) die Hauptversammlung in der Floriansstube auf dem Plan gestanden. Die Verabschiedung eines AH-Kameraden sowie die Neuwahlen vom Ausschuss, Schriftführer und Kassierer standen auf dem Programm.

Kommandant Michael Sontheimer verabschiedete seinen Vater Dieter Sontheimer aus der AH und bedankte sich für sein Engagement bei der Feuerwehr. Der Stellvertretender Bürgermeister Gerhard Kottmann bedankte sich bei der Feuerwehr für ihre ständige Einsatzbereitschaft und anerkannte den Stellenwert für die Gemeinde. Desweiteren bedankte sich Kottmann bei Dieter Sontheimer für seinen langjährigen Feuerwehr-Dienst der Gemeinde. Anschließend standen noch die Wahlen für sämtliche Ämter an. Julian Wetzel und Daniel Keller wurden neu in den Ausschuss gewählt sowie Stefan Steinle und Benjamin Mayer (waren bereits schon im Ausschuss). Schriftführer Bernhard Fuchs gab sein Amt an Stefan Keller ab. Michael Rommel wurde wieder als Kassierer bestätigt. Vier Kameraden haben im vergangenen Jahr an Lehrgängen teilgenommen. Michael Rommel, Daniel Keller, Simon Schweitzer (Maschinisten-Lehrgang) und Stefan Keller (Grundausbildung). Albert Steinle gab sein Amt als AH-Kommandant an Georg Moll ab. Nach dem der offizielle Teil beendet war, wurde noch eine Bilder-Präsentation von Julian Wetzel vorgeführt. Nach der Präsentation wurde noch beim gemütlichen zusammensitzen die Kameradschaft gepflegt.