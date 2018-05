Feuerwehr rettet Ente und ihre zwölf Küken

Nicht nur Menschenbabys werden in der Frauenklinik Ehingen geboren – auch eine Ente sucht seit mehreren Jahren den Lichthof zwischen der Urologie und der Frauenklinik auf, um dort zu brüten und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Vor vier Tagen sind zwölf Entenküken geschlüpft. Da sie aber in dieser Umgebung weder fliegen lernen noch genügend Wasser und Nahrung finden könnten, war am Freitagmorgen die Feuerwehr Ehingen im Einsatz, um die Tiere zu retten.

Zu zweit versuchten die Feuerwehrmänner zunächst die Mutter zu fangen, um zu verhindern, dass diese in Panik wegfliegt und ihre Babys verlässt. Nachdem dies mit viel Geduld passiert war, ging es an die Suche nach den Küken. Fliegen können diese zwar noch nicht, aber die Angst sorgte dafür, dass sie immer wieder zu einem anderen Gebüsch flüchteten. Am Ende gab es aber ein Happy End – alle zwölf Küken konnten gefunden und zusammen mit ihrer Mutter sicher zum Groggensee gebracht werden.